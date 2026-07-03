Periodistas ponen contra las cuerdas a Delcy Rodríguez en plena rueda de prensa: “Olvidados por su gobierno”

El día de ayer, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se manifestó en medio de una rueda de prensa sobre los terremotos que azotaron al país el pasado miércoles 24 de junio, que hasta el momento han dejado más de 2.500 muertos y 12.000 heridos, así como un número desconocido de desaparecidos, que el régimen venezolano no ha aclarado.

En medio de ese evento, que contaba con la presencia de periodistas internacionales, dos reporteros tomaron la palabra y cuestionaron abiertamente a la mandataria por la respuesta estatal tras los dos mortales sismos.

Piden a Donald Trump apartar al gobierno de Delcy Rodríguez para la reconstrucción de Venezuela tras terremoto

La primera pregunta que puso contra las cuerdas a la presidenta interina fue de la periodista María Martín, que no dudó en cuestionar a Delcy Rodríguez, quien era acompañada en su momento por su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, así como también por el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Delcy Rodríguez y los terremotos en Venezuela. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images y AFP

“Ustedes hablan de una respuesta inmediata, pero la inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado estos días cuenta que han estado abandonados al menos las primeras 72 horas”, empezó la pregunta de la comunicadora española.

“Esto lo hemos podido comprobar nosotros en el terreno, donde en esas primeras horas era bastante difícil encontrar funcionarios públicos implicados en los rescates y donde no había medios, ni maquinaria, pero ni siquiera papel o bolígrafo para apuntar cuál era el nombre de los cadáveres. Mi pregunta es, ¿por qué el despliegue de la fuerza pública en todas sus expresiones fue tan lento y descoordinado?“, dijo en la rueda de prensa.

La respuesta de Delcy Rodríguez fue inmediata. “Bueno, estás hablando con tus afirmaciones de que la respuesta fue lenta. Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron”, dijo.

“Puedes contar las horas desde el momento en que ocurrió el doblete sísmico y el momento en que se decreta el estado mayor la activación, el despliegue de nuestros funcionarios policiales y militares, que en las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas había 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 19.000 funcionarios”, continuó.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP

Pero ese no fue la única crítica contra Delcy Rodríguez, el periodista de Telemundo, Julio Vaqueiro, también criticó la respuesta del régimen a la emergencia.

“Hay muchos venezolanos hoy que se sienten olvidados y hay muchas críticas duras a la reacción de su gobierno. Se han visto militares, pero se han visto con armas y no con palas, como lo piden los venezolanos. ¿Qué le dice hoy usted a esos venezolanos que sí, más allá de laboratorios mediáticos, como usted dice, más allá de eso, se sienten despojados y olvidados por su gobierno?”, preguntó.

Delcy Rodríguez respondió que también había mucha gente agradecida por la respuesta estatal, no sin antes darle una respuesta directa al periodista: “Julio, tú vienes con tu postura y entonces te invito a ti que vayas para que también escuches personas que están agradecidas a los voluntarios venezolanos, a los rescatistas venezolanos, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, se defendió la mandataria interina.