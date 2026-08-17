Primera dama de Ecuador habla tras perder a su tercer hijo con el presidente Daniel Noboa: “Mi bebé no era una noticia, era mi hijo”

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, habló este lunes, 17 de agosto, sobre la pérdida de Stefano, el tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa, y compartió un sentido mensaje sobre el dolor que atraviesa como madre.

Luto en Ecuador: Primera dama pierde a su tercer hijo que esperaba con el presidente Daniel Noboa

Valbonesi también cuestionó con dureza que la muerte de su bebé haya terminado en medio de discusiones políticas y pidió respeto frente al duelo que enfrenta su familia.

“Nadie debería sentir el dolor que estoy sintiendo ni vivirlo de la manera en que me tocó vivirlo. Y mucho menos debería ver su dolor convertido en una discusión política”, expresó.

La primera dama fue enfática al referirse a quienes han convertido lo ocurrido en motivo de debate y recordó que, detrás de cualquier controversia, está la pérdida de un hijo que ella y el mandatario esperaban.

“Mi bebé no era una noticia, una postura, ni un argumento. Era mi hijo. Lo vi perfectamente formado, perfecto para mí, y lo amé desde mucho antes de poder tenerlo en mis brazos”, escribió Valbonesi.

“Frente al dolor de una madre, podamos seguir siendo humanos”

En otro de los apartes más conmovedores de su pronunciamiento, la esposa del presidente ecuatoriano habló desde su fe sobre la muerte de Stefano y lanzó un llamado a la humanidad en medio de la difícil situación.

“Por razones que solo Dios conoce, no pudo seguir con nosotros. Y espero que, al menos frente al dolor de una madre, podamos seguir siendo humanos”, concluyó.

La pérdida de Stefano Noboa Valbonesi se conoció el sábado 15 de agosto. La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, fue la encargada de comunicar públicamente que la familia presidencial atravesaba la muerte del tercer hijo que esperaban Noboa y Valbonesi.

Según la información divulgada entonces, la primera dama presentó una complicación durante su embarazo que requirió una intervención médica de emergencia. Posteriormente, se confirmó que el bebé había fallecido.

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Tras conocerse la noticia, diferentes sectores políticos, autoridades y ciudadanos expresaron mensajes de solidaridad con Daniel Noboa, Lavinia Valbonesi y su familia. Como señal de duelo, la bandera del Palacio de Carondelet fue puesta a media asta durante tres días.

Valbonesi había permanecido sin pronunciarse públicamente sobre la pérdida hasta este lunes. En su primera declaración sobre lo sucedido, decidió centrar sus palabras tanto en el dolor por la muerte de Stefano como en el rechazo a que la tragedia familiar sea utilizada dentro de disputas políticas.