La embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo Castro, sostuvo un encuentro en Washington con Alejandro Ordóñez Maldonado, representante permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), para revisar asuntos de las agendas bilateral y multilateral del país.

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La reunión fue divulgada por la Embajada de Colombia en Estados Unidos, que señaló que ambos funcionarios conversaron sobre las prioridades de la política exterior colombiana y la manera en que estas se relacionan con el trabajo que el país desarrolla dentro del sistema interamericano.

Según la publicación, el encuentro reflejó la coordinación entre la relación de Colombia con Estados Unidos y su participación en los espacios multilaterales de la región. La conversación se produjo en Washington, donde tienen sede tanto la embajada colombiana ante Estados Unidos como la Misión Permanente de Colombia ante la OEA.

El encuentro ocurrió pocas semanas después de que Alejandro Ordóñez asumiera nuevamente la representación de Colombia ante el organismo hemisférico.

María Consuelo Araújo, embajadora de Colombia en Estados Unidos. Foto: Foto: tomada de X

La Cancillería informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, lo posesionó el 15 de septiembre como jefe de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA. La organización registró el 25 de septiembre de 2026 como la fecha de nombramiento de Ordóñez.

Ordóñez cuenta con experiencia previa en el cargo. Entre septiembre de 2018 y agosto de 2022 se desempeñó como embajador de la Misión Permanente de Colombia ante la OEA.

Antes de regresar a la diplomacia multilateral, ocupó cargos como procurador general de la Nación, magistrado y presidente del Consejo de Estado, además de otros puestos en la administración pública.

La OEA constituye uno de los principales espacios multilaterales del continente americano. Colombia es miembro fundador de la organización y ha participado históricamente en sus diferentes mecanismos y debates.

La Cancillería destacó, además, que el país ha tenido dos secretarios generales de la OEA y ha sido sede de tres Asambleas Generales ordinarias.

La relación de Colombia con el sistema interamericano también incluye la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), establecida en 2004 para respaldar procesos de paz, verificar y monitorear acuerdos, y acompañar a comunidades afectadas por la violencia.

En mayo de 2024, Colombia y la Secretaría General de la OEA suscribieron un protocolo adicional que extendió el mandato de la misión hasta enero de 2027.

Alejandro Ordóñez (centro) fue designado como nuevo embajador de Colombia ante la OEA. Foto: Colprensa

El contexto regional también mantiene activa la agenda de la organización. Para octubre de 2026 están programadas reuniones del Consejo Permanente y otros espacios de trabajo sobre asuntos políticos, institucionales, tecnológicos y de cooperación hemisférica.

La OEA informó, además, que el 2 de octubre se desarrollaría una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para analizar la situación de Nicaragua.

Para Araújo, quien asumió recientemente como embajadora en Washington, el encuentro se suma a una serie de contactos destinados a desarrollar la agenda colombiana ante autoridades estadounidenses y otros actores del continente.

En septiembre, la diplomática sostuvo reuniones con funcionarios estadounidenses y miembros del Congreso para abordar asuntos de cooperación, seguridad, comercio e inversión.

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La reunión con Ordóñez muestra así la articulación entre los canales diplomáticos bilaterales y multilaterales de Colombia en Washington, en momentos en que el país busca coordinar sus prioridades de política exterior en ambos escenarios.