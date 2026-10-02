Impactante video de atropello en plena transmisión de televisión mexicana

La reportera Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Morales, del medio local Gamavisión, fueron atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo desde la avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León, México. El momento quedó registrado por las cámaras y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

“No voy a morir”: así vivió una pasajera el intento de secuestro del vuelo Flydubai

Los comunicadores se encontraban en la zona para informar sobre las consecuencias de las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas en el área metropolitana de Monterrey. En particular, cubrían un deslave que había afectado la circulación en la avenida y que ya había provocado otro incidente en el sector.

De acuerdo con las imágenes de la transmisión, De la Rosa se encontraba frente a la cámara mientras entregaba información sobre la situación en la vía. En cuestión de segundos, una camioneta que circulaba por el sector perdió el control y se desplazó hacia el lugar donde estaban ubicados los periodistas.

Momento en el que el auto pierde el control y embiste a la reportera en Nuevo León, México. Foto: GamaVision

El vehículo impactó primero contra la reportera y posteriormente alcanzó al camarógrafo. La transmisión se interrumpió inmediatamente después del golpe, mientras desde el estudio los presentadores reaccionaban a lo ocurrido y solicitaban asistencia para sus compañeros.

Los primeros reportes señalaron que la camioneta habría derrapado debido a las condiciones de la vía, afectada por las precipitaciones.

Otras versiones indicaron que el conductor, un joven de 19 años, quedó a disposición de las autoridades después del accidente.

Elementos de Protección Civil de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para atender a los dos integrantes del equipo periodístico. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un hospital para recibir valoración médica.

En un atupista de Nuevo León, México, una reportera fue embestida por un vehículo conducido por un joven de 19 años. Foto: GamaVisión

La información difundida después del accidente indicó que Alma de la Rosa presentó múltiples golpes y contusiones, mientras que Cristo Morales sufrió lesiones de mayor consideración, entre ellas fracturas. El periodista David Faz informó que ambos se encontraban estables.

El accidente ocurrió durante una jornada marcada por lluvias intensas en Nuevo León. Protección Civil estatal había advertido desde el 30 de septiembre sobre la llegada del frente frío número 1, acompañado de precipitaciones que podían superar los 75 milímetros en algunas regiones, incluida el área metropolitana.

La dependencia también había alertado sobre posibles deslaves y desprendimientos de material, y recomendado extremar precauciones durante los desplazamientos.

La avenida Morones Prieto es una de las principales vías de Monterrey y ya había presentado afectaciones relacionadas con fenómenos meteorológicos anteriores. En esta ocasión, las condiciones provocadas por las lluvias generaron nuevamente situaciones de riesgo para quienes estaban en el sector.

Cinco presuntos miembros de Los Lobos y de disidencias de las Farc cayeron en un operativo en la Amazonía ecuatoriana

El atropello quedó registrado prácticamente desde el momento en que ocurrió, convirtiendo una cobertura sobre las consecuencias del temporal en una emergencia para el propio equipo periodístico que se encontraba informando desde el lugar.