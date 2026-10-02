Él es Tadaryl Shipp, el novio y cómplice de Christa Pike que nunca fue condenado a muerte

Mientras la atención pública se concentra en el caso de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a una ejecución por inyección letal en Tennessee, Estados Unidos, otro nombre ha vuelto a aparecer en el centro de la historia: Tadaryl Shipp, su entonces novio y uno de los participantes en el asesinato que llevó a Pike al corredor de la muerte.

Ella es Christa Pike: la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee

El caso se remonta al 12 de enero de 1995, cuando Christa Pike, Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson, estudiantes del programa federal Job Corps en Knoxville, Tennessee, participaron en el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años.

Según los registros judiciales, Pike y Shipp llevaron a Slemmer a una zona apartada y la atacaron durante más de media hora. La víctima fue golpeada, cortada con armas blancas y agredida mientras aún permanecía con vida.

La investigación concluyó que durante el ataque se le grabó un pentagrama en el cuerpo y que finalmente murió por graves heridas en la cabeza.

La fallida ejecución de Christa Pike ha puesto el ojo sobre el caso de nuevo. Foto: Screenshot 'x'

Los tribunales determinaron que Shipp tuvo una participación activa en el crimen. De acuerdo con la evidencia presentada en el juicio, ayudó a inmovilizar a la víctima, impidió que escapara y participó directamente en la agresión.

Los cuatro jóvenes involucrados pertenecían al mismo programa educativo y la fiscalía sostuvo que el asesinato estuvo relacionado con conflictos personales y sentimentales entre Pike y la víctima.

Mujer que recibió dos inyecciones letales sobrevivió: revelan primera hipótesis del por qué

Aunque ambos fueron juzgados como adultos, existía una diferencia crucial entre los dos. Christa Pike tenía 18 años cuando ocurrió el asesinato. Tadaryl Shipp tenía 17.

Christa Pike está en prisión desde los 18 años. Hoy ya tiene 50. Foto: Tomado de redes sociales

Bajo la legislación vigente en Tennessee en ese momento, los menores de 18 años no podían ser condenados a muerte. Por esa razón, Shipp quedó automáticamente excluido de la posibilidad de recibir la pena capital, independientemente de su participación en el crimen.

Pike, en cambio, sí era legalmente elegible para la pena máxima y terminó siendo condenada a muerte en 1996.

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A pesar de esto, en 1997, un jurado declaró a Shipp culpable de asesinato en primer grado y de conspiración para cometer asesinato. Fue condenado a cadena perpetua, además de una pena adicional por conspiración.

Actualmente cumple su sentencia en el sistema penitenciario de Tennessee. Según reportes recientes, se encuentra recluido en el Northwest Correctional Complex, en Tiptonville.

Tadaryl Shipp obtuvo la posibilidad de solicitar libertad condicional, pero su primera audiencia de revisión, realizada en 2025, terminó con una negativa de la junta correspondiente. Su próxima oportunidad será en 2031.