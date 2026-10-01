Una dosis elevada de pentobarbital puede llevar al organismo a una profunda depresión del sistema nervioso central y afectar funciones vitales como la respiración y la circulación.

El caso de Christa Pike, quien recibió este medicamento durante un procedimiento de inyección letal, volvió a poner bajo la lupa los efectos que puede producir en el cuerpo.

Autoridades en EE. UU. toman decisión radical tras el fallido intento de ejecución de Christa Pike

Pentobarbital: ¿qué efectos provoca en el organismo?

El pentobarbital pertenece al grupo de los barbitúricos, medicamentos que deprimen la actividad del sistema nervioso central.

De acuerdo con la información médica publicada por la National Library of Medicine, a través de StatPearls, los barbitúricos aumentan la actividad del receptor GABA-A, un mecanismo que reduce la actividad de las neuronas.

En una intoxicación grave, esto puede llevar desde la sedación y la disminución del estado de conciencia hasta el coma.

El mismo recurso médico señala que el pentobarbital puede provocar, en niveles tóxicos, una afectación de las funciones esenciales del organismo.

Entre los efectos descritos están la depresión respiratoria, la apnea, la disminución de la presión arterial y el colapso cardiovascular.

Es decir, el efecto no se limita a producir sueño. En una intoxicación grave, el medicamento puede afectar los mecanismos que mantienen la respiración y la circulación.

Uno de los efectos más graves de una intoxicación por barbitúricos es la depresión respiratoria.

Según StatPearls, estos medicamentos pueden disminuir la actividad de los centros respiratorios ubicados en el tronco encefálico.

En los casos más graves, esto puede evolucionar hacia la apnea, que corresponde al cese de la respiración.

La gravedad de este efecto explica por qué una intoxicación importante requiere atención médica urgente.

El tratamiento se concentra en mantener las funciones vitales, incluidas la vía aérea y la respiración cuando es necesario. En casos graves, puede requerirse ventilación mecánica.

Por otra parte, el pentobarbital y otros barbitúricos también pueden afectar el sistema cardiovascular.

En casos de toxicidad por barbitúricos, estos medicamentos pueden afectar el sistema cardiovascular al provocar vasodilatación de los vasos sanguíneos periféricos, depresión de los centros cardíaco y vasomotor del cerebro y un efecto depresor directo sobre el corazón.

Así lo explica StatPearls, recurso médico de la National Library of Medicine (NIH), en su revisión sobre toxicidad por barbitúricos.

Cuando estos efectos son muy intensos, pueden provocar un colapso cardiovascular.

Por eso, una persona que sobrevive a una intoxicación grave puede necesitar vigilancia y tratamiento intensivos, incluso después de que haya pasado la fase inicial de pérdida de conciencia.

Christa Gail Pike sobrevivió al intento de ejecución con inyección letal Foto: Getty Images/REUTERS/Departamento Correccional de Tennessee

¿Qué ocurrió con Christa Pike?

En el caso de Pike, los testigos describieron un procedimiento prolongado.

Según Associated Press, los periodistas que observaron la ejecución informaron que Pike permaneció despierta durante parte del procedimiento, habló con los funcionarios y posteriormente continuó emitiendo sonidos respiratorios después de la segunda administración de pentobarbital.

Los testigos también reportaron que seguía respirando y que se escuchaban ronquidos.

Sus abogados señalaron que Pike continuaba con vida después de que se hubieran administrado las dos tandas de medicamentos.

Por ahora, no existe una explicación pública y confirmada sobre por qué Pike sobrevivió a las dos administraciones de pentobarbital.

El Departamento Correccional de Tennessee afirmó que siguió el protocolo establecido y que el medicamento utilizado había sido efectivo en ejecuciones anteriores.

La institución también indicó que el protocolo no permite realizar procedimientos adicionales después de las dos administraciones contempladas.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió durante el procedimiento y suspendió las ejecuciones restantes previstas para 2026.