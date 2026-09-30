Los maestros afiliados al FOMAG y sus familias podrán continuar recibiendo atención médica en el Hospital de San José. La institución confirmó que llegó a acuerdos con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Hospital de San José seguirá atendiendo a usuarios del FOMAG

La Sociedad de Cirugía de Bogotá-Hospital de San José informó que este 30 de septiembre sostuvo una reunión con representantes del FOMAG.

Según el comunicado, durante el encuentro se alcanzaron acuerdos en materia contractual y de pagos entre ambas instituciones.

Como resultado, el hospital confirmó que continuará brindando atención en salud a todos los usuarios del Magisterio y señaló que mantendrá sus compromisos con la calidad, la seguridad y la atención humanizada.

La institución también destacó que los acuerdos permiten fortalecer la relación contractual con el FOMAG y mantener canales de comunicación abiertos y permanentes.

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Esto es lo que se sabe del acuerdo

El comunicado confirma que hubo acuerdos relacionados con contratos y pagos.

Sin embargo, falta aclarar temas como cuánto dinero se acordó, cuándo se realizarán los pagos ni cuáles son las condiciones concretas del acuerdo.

Por ahora, el principal dato para los usuarios es que el Hospital de San José continuará prestando atención médica a los afiliados del Magisterio.

El hospital aseguró que los acuerdos dan tranquilidad a los docentes y sus familias y reiteró que el bienestar de sus pacientes seguirá siendo una prioridad.

La institución recomendó a los usuarios consultar únicamente sus canales oficiales para conocer nuevas actualizaciones sobre la prestación de los servicios.

Hospital de San José Foto: Foto Infobae- API

¿Qué pasó con la atención del FOMAG en el Hospital de San José?

El anuncio se conoce después de que el hospital informara que actualmente no hacía parte de la red de prestadores del FOMAG y que garantizaría la atención de los pacientes hasta el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con su capacidad instalada.

La institución había pedido a los usuarios consultar con su entidad de salud cuál sería el nuevo direccionamiento para sus servicios.

La situación estaba relacionada con dificultades en la relación contractual y con los pagos.

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En declaraciones entregadas este miércoles a La FM, el director del Hospital de San José, Carlos Pérez, señaló que la cartera relacionada con FOMAG rondaba los $20.000 millones y aseguró que la institución llevaba cerca de cuatro meses sin recibir pagos.

También explicó que el hospital venía trabajando bajo una carta de intención mientras esperaba la formalización de un contrato actualizado.

Ahora, tras la reunión entre las partes, el hospital informa que hubo acuerdos que permiten mantener la prestación de los servicios a los usuarios del Magisterio.