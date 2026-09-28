EPS Sanitas señaló cambio de operador para la dispensación de medicamentos en Bogotá: estos son los nuevos puntos de atención

Los afiliados de EPS Sanitas en Bogotá deberán tener en cuenta un cambio en la red de entrega de medicamentos que comenzará a regir desde el próximo 1 de octubre.

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A partir de esa fecha, Colsubsidio asumirá la atención que anteriormente estaba a cargo de Audifarma para la dispensación de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (no PBS).

La droguería lo anunció por medio de un comunicado de prensa. Foto: Montaje Semana

La modificación implica que los usuarios que tengan autorizaciones para este tipo de medicamentos deberán dirigirse a los nuevos puntos habilitados por la EPS en diferentes sectores de la capital. El objetivo es mantener la entrega de estos tratamientos a través de una nueva red de atención.

En total, son cuatro sedes de Colsubsidio las que aparecen habilitadas para este servicio en Bogotá. Los puntos están ubicados en zonas del centro, norte, sur y occidente de la ciudad.

Uno de ellos funcionará en Colsubsidio calle 26, en la calle 27 #25-45, local 3. Este establecimiento atenderá de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, mientras que los sábados tendrá servicio hasta las 6:00 de la tarde.

Los habitantes del norte de la ciudad podrán acudir al punto localizado en Portal Norte, en la avenida carrera 45 #176-31, piso 1. El horario será de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Para quienes viven en el sur de Bogotá, una de las alternativas estará en Clínica Roma, ubicada en la carrera 80 #53-20 sur, local 3. Esta sede tendrá atención de lunes a sábado entre las 8:00 a. m. y las 7:00 p. m.

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El cuarto punto estará en el Centro Comercial Unicentro Occidente, en la carrera 111 C #86-74. Allí los usuarios podrán realizar sus trámites de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Miles de usuarios tendrán nuevo lugar para la entrega de medicamentos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

¿Qué deben tener en cuenta los afiliados?

El cambio comienza a aplicarse el 1 de octubre, por lo que quienes tengan pendiente la reclamación de medicamentos no PBS deberán revisar cuál de los nuevos puntos corresponde a su proceso.

La modificación no significa que los afiliados deban cambiar de EPS. Se trata de un ajuste en el operador encargado de la dispensación de estos medicamentos en Bogotá.

Sanitas ha informado a sus usuarios sobre la actualización de su red de gestores farmacéuticos y recomienda consultar los canales oficiales de la EPS para confirmar el punto de atención y las condiciones aplicables a cada autorización.