María Lucía Fernández relató la fuerte crisis económica que enfrentó tras la muerte de sus padres

La televisión en Colombia ha contado durante varias décadas con la presencia de María Lucía Fernández, conocida popularmente como Malú. Como una de las figuras centrales de Noticias Caracol, su rostro y estilo de presentación se han asociado a la cobertura diaria de la actualidad nacional.

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Sin embargo, en una reciente entrevista concedida al programa La Red de Caracol Televisión, la periodista compartió detalles poco conocidos sobre las etapas que precedieron a su consolidación en los medios de comunicación.

Durante la conversación, Fernández abordó las complejidades financieras que enfrentó en su juventud tras el fallecimiento de sus padres y explicó cómo diversos trabajos del sector de servicios y el mundo del modelaje le permitieron financiar sus estudios de Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana.

De acuerdo con lo expresado por la presentadora, aunque creció en un hogar de clase media que le brindó bienestar en sus primeros años, la pérdida de sus padres a temprana edad alteró su situación económica de forma sustancial.

La falta de liquidez afectó de manera directa la continuidad de su formación académica.

“No tuve el músculo económico cuando estaba en la universidad para terminar la carrera, entonces trabajé como todo: meserié muchísimo, muchísimo, y en unos sitios además simpatiquísimos que tenían bandas de rock. A mí me encantaba el rock, así que trabajé en restaurantes como mesera. Ya después vine como administradora también de bares, yo cerraba la caja”, declaró la comunicadora durante la entrevista.

Fernández señaló que estas responsabilidades en la atención al público y el manejo de caja en locales nocturnos de Bogotá representaron un aprendizaje sobre el trabajo constante y el manejo de recursos en momentos de escasez.

La transición hacia el ámbito de la televisión ocurrió de manera no planificada durante el desarrollo de una práctica universitaria. Según detalló Fernández, mientras realizaba un ejercicio de fotografía en las instalaciones de la empresa textil Casa Fabricato, la ausencia imprevista de una de las modelos del evento llevó a que la organización le propusiera asumir ese rol temporalmente.

“Yo estaba con mi cámara tomando las fotos y la directora de Casa Fabricato, que necesitaba la modelo, apenas me vio me dijo: ‘tú eres’. Le dije: No, yo no soy modelo, soy estudiante de comunicación social de la Universidad Javeriana. Me dijo: ‘La necesito’. Le respondí que si alguien me enseñaba, perfecto. Ese día me subí a una pasarela y de ahí en adelante seguí modelando por mucho tiempo”, relató.

El ingreso al modelaje le proporcionó estabilidad financiera para sostener sus gastos personales y académicos. Con los ingresos generados en esa industria y el acceso a crédito, logró adquirir su primer vehículo, un automóvil de segunda mano que recordó como un logro significativo de su etapa juvenil.

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A pesar del flujo constante de trabajo en el modelaje comercial y de pasarela, Fernández mantuvo como objetivo principal el ejercicio del periodismo.

Tras culminar sus estudios superiores y dar sus primeros pasos en la televisión en programas de diversos formatos, se vinculó a los espacios informativos de la televisión nacional.

Desde finales de la década de mil novecientos noventa, Fernández ha formado parte del equipo de emisión central de Noticias Caracol, posición en la que se ha mantenido de forma continua.