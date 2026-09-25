Una inesperada despedida se vivió este viernes, 25 de septiembre, en la emisión de la mañana de Noticias Caracol: después de presentar la última nota del informativo, los presentadores sorprendieron a los televidentes al anunciar que Daniela Pachón cerraba una importante etapa profesional tras más de una década vinculada al canal.

Hija de Yeison Jiménez denunció una preocupante situación que afecta a su familia: “No caigan”

La periodista bumanguesa decidió decir adiós a Noticias Caracol para emprender nuevos rumbos profesionales. La despedida estuvo marcada por la emoción y por las palabras de sus compañeros, quienes destacaron no solo su trayectoria frente a las cámaras, sino también la relación que construyó durante todos estos años con el equipo periodístico.

Pilar Schmitt fue una de las encargadas de dedicarle unas palabras antes de que Daniela se despidiera de los televidentes. La presentadora destacó varias facetas de su compañera y recordó detalles de su personalidad que quienes están detrás de cámaras conocen muy bien.

“Daniela no es solamente una de las mejores periodistas que tiene el país, sino un excelente ser humano. Tiene un temperamento fuerte, pero es familiar, es divertida; uno se descuida y ya lo está imitando, eso es algo que ustedes no conocen, estamos en el cuarto piso y su risa se escucha en el primero”, dijo Schmitt.

Con la voz entrecortada, Daniela se dirigió a las cámaras para agradecer a las personas que hicieron parte de su recorrido en Noticias Caracol. En sus palabras recordó a directivos, compañeros y camarógrafos con quienes compartió coberturas y viajes durante su carrera.

“Qué lindo, gracias por esos segundos que me permiten para agradecerlo públicamente. Gracias al presidente, a la vicepresidenta Lizeth, a Juan Roberto; por supuesto, gracias, gracias a Germán Espinel, a todos mis compañeros, porque de cada uno de ellos aprendí, aunque no se los dije. Gracias a los camarógrafos, con quienes hicimos equipo en cada viaje, en cada cubrimiento”, expresó.

Gregorio Pernía sufrió incómodo momento: una fan habría intentado robarle costosa joya

La periodista recordó el sueño que tuvo en su infancia de llegar a la televisión y todo lo que significó para ella encontrar las puertas abiertas en el informativo. En medio de la despedida, reconoció que allí aprendió una de las lecciones que considera más importantes de su carrera.

“Hoy se cierra la etapa de una niña que soñaba con llegar aquí. Gracias porque hace casi 11 años me abrieron las puertas y me permitieron crecer y acompañar. Eso sí, aquí aprendí el significado de trabajar en equipo y estar del lado de la gente, y eso es lo más bello que me llevo, además de la amistad de ustedes”, afirmó.

Daniela Pachón, expresentadora de ‘Noticias Caracol’. Foto: Instagram

Finalmente, Daniela dirigió unas palabras a los televidentes, a quienes agradeció por haberla acompañado durante los años que estuvo en pantalla y por el cariño recibido en diferentes regiones del país.

“Sobre todo, gracias al televidente que me está viendo, gracias porque me aceptó en sus pantallas; eso me llena de orgullo. Gracias porque en cada región me hacían sentir como en casa; gracias, no puedo decir nada más”, terminó.