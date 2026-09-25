Con el ‘agua al cuello’ se ha visto el Manchester City en las últimas horas, luego de que se informara en Inglaterra que el club fue declarado culpable de haber cometido 114 de las 115 infracciones a las regulaciones financieras de la Premier League por las cuales estaba siendo investigado.

Uno de los medios de renombre que sacaron a relucir la noticia fue The Athletic, el cual publicó en su cuenta de X: “Manchester City ha sido declarado culpable en casi todas las acusaciones relacionadas con infracciones de las regulaciones financieras de la Premier League”.

Adicionalmente, dicho medio anticipó lo que podría pasar en los próximos días y meses en relación con el conjunto celeste: “Las sanciones aún no se han decidido, con todas las posibilidades sobre la mesa, y se espera que el City apele”.

“El City ha sido declarado culpable en 114 de las 115 acusaciones, según fuentes informadas sobre el asunto que hablaron de forma anónima, ya que no estaban autorizadas a hacerlo públicamente”, completó, con base en portavoces que manifestaron la grave situación.

¿Expulsión de la Premier League? El peor escenario posible

Sobre los castigos que podría sufrir el conjunto de Manchester, hay que decir que pueden pasar por multas económicas históricas, deducción de puntos e incluso la expulsión directa de la Premier League.

Sin duda alguna, el último es el escenario más complejo de todos, pero aún falta mucho para saber si la dirigencia del balompié en Inglaterra toma dicha categórica decisión con uno de los ‘grandes’ del país en los últimos años.

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Hasta el momento no existe un pronunciamiento de Manchester City en sus canales oficiales. No obstante, las declaraciones de un portavoz del club fueron publicadas por el periodista Ben Jacobs, ampliamente reconocido en el balompié del Viejo Continente.

“El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos significativos por completar, y sujeto a estricta confidencialidad. Por ello, la posición del Manchester City FC sigue siendo consistente con la declaración del club de febrero de 2023″, citó de lo dicho por el miembro del City, quien tiene conocimiento de la situación que señala al club hace años.

Los títulos obtenidos por el Manchester City podrían ser retirados si se comprueba su responsabilidad en el caso de ‘fair play’ financiero. Foto: AFP

“El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años con la base de que la junta y la ejecutiva de la Premier League se comportarían como un regulador independiente, imparcial y de mente justa, libre de influencias partidistas”, completó.

Otros posibles castigos

Dependiendo del grado de responsabilidad que se determine para el Manchester City, las autoridades del fútbol inglés podrían imponer las sanciones ya mencionadas, así como otras medidas que tampoco dejarían bien parado al conjunto celeste.

Una tribuna del estadio del Manchester City con su hinchada. Foto: Offside via Getty Images

Entre los posibles castigos para el Manchester City también estarían: