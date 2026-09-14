El Leeds no le dejó ninguna opción al Newcastle, al que goleó sin piedad con un imponente 4-1 en el cierre de la cuarta fecha de la Premier League. Fue una amplia victoria que le permite a los jugadores de Daniel Farke mantenerse invictos y subir al podio, a la espera de que pueda ser el club revelación de la temporada.

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Detrás del Arsenal y del Manchester City, que han hecho pleno de 12 puntos, el Leeds se sitúa en la tercera posición. Está igualado con ocho unidades pero con mejor diferencia de goles que el Hull City (4º), gracias a su clara victoria contra las Urracas.

Newcastle y Leeds presentaban, sin embargo, el mismo balance de una victoria y dos empates en este arranque de campeonato. Pero el partido tuvo un solo dueño y, en su fortín de Elland Road, los dueños de casa dejaron el encuentro prácticamente sentenciado muy pronto.

Con un Jayden Bogle especialmente incontrolable, el Leeds abrió el marcador, con bastante fortuna, en un disparo del japonés Ao Tanaka que fue desviado en dos ocasiones. El gol fue finalmente atribuido a Lewis Miley en propia puerta (32′).

Leeds United venció al Newcastle en la Premier Foto: CameraSport via Getty Images

Bogle consiguió por fin batir a Lukas Hornicek menos de dos minutos después (34′), y Dominic Calvert-Lewin se mostró luego letal para acabar con cualquier suspense (45+1′).

Leeds sorprende en la zona alta

Como muestra de la impotencia del Newcastle, que había marcado dos goles en cada una de las tres primeras jornadas, el Leeds se fue al descanso con 11 disparos por solo 1 de su rival.

Ethan Ampadu del Leeds contra Jacob Murphy en Newcastle Foto: Getty Images

El nacido en Bélgica, Matías Fernández-Pardo, estuvo desaparecido en su primer partido como titular con el Newcastle, y Noah Okafor incluso aumentó la cuenta a la hora de juego para unos Peacocks muy inspirados (59′).

Las Urracas, que recortaron distancias ya en el tramo final del encuentro por medio de Bazoumana Touré (90′), caen por su parte al 12º puesto de la clasificación.

Arsenal y Manchester City, imparables

Ya hablando de los líderes invictos, Arsenal no da el brazo a torcer en su lucha por ser bicampeón de la Premier League. Los gunners vencieron 2-0 y de visitante al Sunderland, en la cuarta jornada de la competencia.

Tabla de la Premier League Foto: Google

Este triunfo implica el cuarto consecutivo de Arsenal en los cuatro partidos disputados. Ostentan ocho goles a favor, tan solo uno en contra, y el invicto los deja parcialmente como líderes únicos en la Premier League.

Tabla de la Premier League Foto: Google

Por otra parte, Manchester City venció al Manchester United en condición de visitante y se trepó a la segunda casilla de la Premier League junto al Arsenal. El derbi no estuvo exento de polémica por el gol de Erling Haaland que fue convalidado, a pesar de la posición adelantada de Enzo Fernández. Leeds les sigue la pista con ocho unidades.