Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 15 de septiembre

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el martes 15 de septiembre, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La creatividad será uno de los aspectos más destacados para Aries. La jornada resulta favorable para realizar cambios en los espacios personales o laborales mediante decoración, diseño o algún proyecto artístico.

Números de suerte: 7, 15, 38.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La familia tendrá un papel central. Será una buena oportunidad para conversar sobre las necesidades de cada integrante y expresar preocupaciones que han quedado pendientes.

Números de suerte: 32, 5, 20.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El deseo de conocer nuevos lugares y vivir experiencias diferentes estará presente. Para quienes tengan la posibilidad, las vacaciones aparecen como una alternativa favorable.

Números de suerte: 6, 45, 5.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El hogar y la familia concentran buena parte de la atención. Las emociones podrían estar especialmente influenciadas por la opinión de personas cercanas, por lo que será importante mantener un equilibrio entre lo que se espera de los demás y lo que se está dispuesto a ofrecer.

Números de suerte: 8, 16, 14.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las relaciones íntimas adquieren mayor intensidad. Un nuevo vínculo amoroso podría tener un impacto importante y permitir que salgan a la luz tanto cualidades como aspectos por mejorar.

Números de suerte: 33, 9, 17.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será necesario establecer qué aspectos tienen mayor importancia en la vida. Las prioridades pueden estar relacionadas con lo material, lo intelectual o lo espiritual. El momento también resulta apropiado para negociar y avanzar en proyectos o transacciones que estén en proceso.

Números de suerte: 1, 48, 13.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La comunicación sentimental será más fluida. Comprender mejor las emociones de las personas cercanas permitirá recuperar la armonía en una relación que había atravesado dificultades.

Números de suerte: 25, 28, 15.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La actividad mental estará en aumento, por lo que será conveniente concentrarse en proyectos concretos. Evitar demasiadas distracciones ayudará a mantener el rumbo y aprovechar mejor las capacidades.

Números de suerte: 4, 34, 5.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El entretenimiento y las actividades sociales serán una buena alternativa para aprovechar el día. La creatividad y la forma espontánea de expresarse podrían llamar la atención de quienes rodean a Sagitario.

Números de suerte: 10, 18, 24.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El trabajo y los resultados personales tendrán protagonismo. La jornada permitirá demostrar capacidades y obtener reconocimiento, aunque será importante evitar actitudes dominantes.

Números de suerte: 19, 21, 10.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El trabajo colectivo y las actividades orientadas al bienestar común tendrán un significado especial. También será importante mantener los cuidados relacionados con la salud y cumplir con las citas médicas.

Números de suerte: 51, 44, 22.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las conversaciones con familiares y amigos traerán momentos agradables. También será una etapa para revisar objetivos y considerar cambios en algunas actitudes.

Números de suerte: 3, 12, 20.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.