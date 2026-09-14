Claudia Bahamón vive sentido momento por su hijo y se confesó sobre decisión: “Las ganas de llorar cada cinco minutos”

Claudia Bahamón se ha consolidado como una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana. Su experiencia frente a las cámaras y la naturalidad con la que se desenvuelve en distintos formatos le han permitido ganarse un lugar entre las figuras más destacadas del entretenimiento nacional, especialmente por su trabajo como conductora de MasterChef Celebrity.

El susto que obligó a Claudia Bahamón a alejarse de ‘MasterChef Celebrity’: “Mi cuerpo habló más fuerte”

Aunque su trayectoria profesional suele ocupar buena parte de la atención de sus seguidores, en diferentes momentos también comparte aspectos relacionados con su vida familiar.

Precisamente, meses atrás, la presentadora sorprendió al revelar que su hijo mayor había tomado una importante decisión personal, un asunto que despertó la curiosidad de quienes siguen de cerca la vida de la reconocida figura de la televisión.

Claudia Bahamón contó en Bogotá Fashion Week que Samuel viajaría a España a estudiar una carrera de moda, dejando atrás a su familia por un tiempo.

“Yo lo dejé ser. Él ama la moda; de hecho, va a estudiar eso. Se gradúa del colegio y se va a Madrid a estudiar Fashion Business Communication Management y está feliz, está en su salsa. Simplemente verlo perseguir sus sueños”, comentó.

No obstante, recientemente, Claudia Bahamón publicó una sentida foto que dejaba en evidencia que ya estaba viviendo esta etapa con su primogénito, acompañándolo a Madrid, donde estaría situado.

“Este no es cualquier viaje”, escribió.

En la postal, la presentadora iba en el avión con su hijo, describiendo que estaba en un cruce de emociones por lo que estaba pasando. La famosa mencionó que estaba muy nostálgica y feliz, por lo que esperaba que todo fluyera bien.

“Viajamos a Madrid en Avianca a dejar a mi hijo, porque empieza una de las aventuras más grandes de su vida: la universidad”, mencionó.

“Así que sí... esta mamá está entre la felicidad, el orgullo, la nostalgia y las ganas de llorar cada cinco minutos”, agregó.

Claudia Bahamón acompañó a su hijo a Madrid, España. Foto: Instagram @claudiabahamon