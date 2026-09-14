María Fernanda Cabal reaccionó al arresto del director Samuel Adrián e hizo importante llamado: “Detenerlo no cambia la realidad”

La situación judicial del creador de contenido Samuel Adrián tomó un nuevo rumbo luego de que fuera detenido este domingo 13 de septiembre en Bogotá, tras aterrizar en el aeropuerto internacional El Dorado. El investigador, conocido por estar detrás del documental Colombia: fábrica de niños trans, quedó bajo una medida de arresto ordenada por un juez en el marco de un proceso relacionado con un presunto desacato.

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La Policía de Bogotá confirmó el procedimiento a SEMANA y precisó que no se trata de una captura derivada de la presunta comisión de un delito penal. Según explicó la institución, la medida corresponde a una orden judicial emitida dentro del proceso de desacato. Después de su llegada a la terminal aérea, Adrián fue trasladado a una estación ubicada en el aeropuerto mientras se adelantan los trámites establecidos por las autoridades.

El origen del proceso estaría relacionado con contenidos difundidos por el investigador en sus plataformas digitales. Entre ellos se encuentra el documental Colombia: fábrica de niños trans, producción en la que aborda los tratamientos vinculados con los procesos de transición de género en niños y adolescentes en el país.

Ante lo ocurrido, María Fernanda Cabal no se quedó callada y reaccionó a la situación, al señalar que consideraba importante prestar atención al asunto. La excongresista fue precisa al indicar que las medidas contra el director pasarían, pero que el tema debía ser analizado con detenimiento.

Según expresó en su cuenta de X, el director recuperaría su libertad, pero la polémica no podía pasar desapercibida, por lo que había que prestar especial atención a quienes hicieron las denuncias.

“Diez días de arresto no van a borrar las preguntas que deja este documental. Es cierto: Adrián recuperará su libertad, pero quienes denuncian consecuencias irreversibles seguirán viviendo con ellas. Detenerlo no cambia la realidad de su denuncia”, escribió.

“Si se confirma lo que denuncia Agustín Laje, es gravísimo. Denunciar posibles abusos contra menores exige investigación, no silenciamiento. ¡La justicia debe proteger derechos, no blindar a nadie del escrutinio!“, agregó en otra publicación.

Es importante recalcar que este trabajo audiovisual ha generado diferentes reacciones y discusiones en redes sociales por el enfoque con el que presenta esta temática sobre el cambio de sexo en menores. La producción plantea cuestionamientos alrededor de las intervenciones dirigidas a menores de edad y puso nuevamente este asunto en el centro del debate público.