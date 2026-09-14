María Fernanda Cabal mostró lo que dijo en Estados Unidos sobre el senador Iván Cepeda: “Imagínese usted”

La exsenadora María Fernanda Cabal volvió a arremeter duramente contra Iván Cepeda, pero esta vez lo hizo desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

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La excongresista participó en el Encuentro Atlántico de Think Tanks, que se llevó a cabo en la Florida International University, y a través de su cuenta de X mostró parte de su intervención.

En ella, Cabal habló duramente sobre el excandidato presidencial del Pacto Histórico y recordó las recientes elecciones. “Es el candidato que viene del seno, del vientre del comunismo internacional”, dijo.

“Fue criado de joven en la República de la antigua Checoslovaquia y Bulgaria. Imagínese usted a los 12 o 14 años recibir ese influjo de información y hoy con aspiraciones y probabilidades de haber sido presidente en un país lleno de muertos por las guerrillas terroristas”, añadió.

La exmilitante del Centro Democrático mencionó que el hoy senador casi gana en los comicios, ya que, según ella, estaba usando los recursos públicos para hacer grandes contrataciones y así conseguir votos.

De hecho, la excongresista sostuvo que esto, en parte, dejó casi en la “ruina” al país. “Y casi gana con la palabra paz, porque la izquierda tiene la capacidad de invertir la realidad”, comentó.

“Le dan a todos los grupos terroristas control del territorio y amarran a la Fuerza Pública”, agregó.

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Además, también recordó el llamado voto fusil, que el propio Cepeda ha negado y sobre el cual ha dicho que es una narrativa que se ha implementado.

Sin embargo, María Fernanda Cabal apuntó que esto también ayudó a que el hoy congresista estuviera a punto de ganar las elecciones, en las que finalmente se impuso el presidente Abelardo De La Espriella.

María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Casi gana con el voto fusil, obligando a los pueblos que están alejados de los territorios a votarlo. Estuvimos a esto de perder la libertad por 20, 30 o 40 años. ¿Cuánto llevan los cubanos luchando?“, complementó.