La molestia de María Fernanda Cabal con Juan Manuel Santos: “Descarado”

En medio de un conversatorio en la Universidad Javeriana, el expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a los colombianos a defender el proceso de paz en Colombia.

Juan Manuel Santos recordó qué le dijo a Rodrigo Londoño, Timochenko, cuando lo conoció por primera vez

El expresidente compartió en X un clic de video sobre su intervención en dicho evento y, junto a este material audiovisual compartido este sábado 12 de septiembre, un mensaje en el que indicó: “Hace diez años, empezamos el camino hacia la reconciliación, después de décadas de sufrimiento y de dolor. Hoy la paz nos necesita a todos y a todas. Por eso los invito a subirse en este barco y a remar juntos en la misma dirección: la paz de Colombia”.

Tras lo anterior, la exsenadora María Fernanda Cabal se mostró molesta y llamó al expresidente “ridículo y descarado”.

“Ridículo y descarado, que nos cuente dónde tiene los millones de Odebrecht y del acuerdo de La Habana. Gratis no fue”, fue el mensaje completo en X de la excongresista.