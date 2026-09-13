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La molestia de María Fernanda Cabal con Juan Manuel Santos: “Descarado”

La exsenadora se despachó en redes sociales contra el expresidente de la República.

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Redacción Confidenciales
13 de septiembre de 2026 a las 10:47 a. m.
María Fernanda Cabal y Juan Manuel Santos.
María Fernanda Cabal y Juan Manuel Santos. Foto: Juan Carlos Sierra / Guillermo T

En medio de un conversatorio en la Universidad Javeriana, el expresidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a los colombianos a defender el proceso de paz en Colombia.

Por estos días se cumplieron 7 años del proceso de paz que firmaron el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, que lideraba Timochenko.
Juan Manuel Santos recordó qué le dijo a Rodrigo Londoño, Timochenko, cuando lo conoció por primera vez

El expresidente compartió en X un clic de video sobre su intervención en dicho evento y, junto a este material audiovisual compartido este sábado 12 de septiembre, un mensaje en el que indicó: “Hace diez años, empezamos el camino hacia la reconciliación, después de décadas de sufrimiento y de dolor. Hoy la paz nos necesita a todos y a todas. Por eso los invito a subirse en este barco y a remar juntos en la misma dirección: la paz de Colombia”.

Tras lo anterior, la exsenadora María Fernanda Cabal se mostró molesta y llamó al expresidente “ridículo y descarado”.

“Ridículo y descarado, que nos cuente dónde tiene los millones de Odebrecht y del acuerdo de La Habana. Gratis no fue”, fue el mensaje completo en X de la excongresista.