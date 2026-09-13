Viviane Morales cuenta cómo es su relación con Carlos Alonso Lucio: “Es particular el arreglo, no vivimos bajo el mismo techo”

En una reveladora entrevista con SEMANA, Viviane Morales narró la razón por la cual decidió renunciar al gabinete de Abelardo De La Espriella. La exministra contó cómo recibió un diagnóstico inicial devastador sobre la salud de su hija.

“Hablaban de un meningioma en el cerebro, especialmente en el espacio cavernoso derecho del cerebro. Y, por la ubicación, los médicos decían que era imposible tocarlo, hacer operación. Ya supondrán lo que para mí fue esta noticia. Y para mi hija. Muy duro”, detalló.

La ministra de Educación, Viviane Morales, rompe su silencio y habla del estado de salud de su hija menor, se refiere a un “milagro” y destapa un escándalo en la salud de los maestros

La exfuncionaria relató cómo, al pasar los días, y tras momentos de enorme fe y una cadena de oración entre varias iglesias, un segundo reporte les devolvió el alma al cuerpo y su hija, de 30 años, se está recuperando. Los hallazgos iniciales ya no se encuentran.

La ministra contó que, una vez sucedió todo esto, a la primera persona a la que le contó el drama que vivía fue a su esposo, Carlos Alonso Lucio.

“Él fue el primero a quien le comenté lo sucedido con mi hija y mi renuncia y me dijo: ‘No lo dudes’. Su apoyo es fundamental”, detalló.

La ministra reveló algunos detalles de la vida de la pareja en la política. “Lo que pasa es que es bastante particular el arreglo, porque nosotros no vivimos bajo el mismo techo (risas). No nos vemos todos los días. Tenemos la libertad de acción el uno y el otro. Entiendo que haya un día en que ni me llame. Está ocupado. Lo que pasa es que para eso se necesita mucha madurez e inteligencia… Es un compromiso de vida, entendiendo la vida del uno y del otro”.

“Lo veo poco porque trabaja mucho allá y yo mucho acá, pero muy emocionado con la construcción del proyecto político de la patria milagro”, finalizó.