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El maestro de Abelardo De La Espriella: La historia del busto de Álvaro Gómez Hurtado en la reunión con Marco Rubio

El encuentro dejó ver un detalle que vincula al presidente con Álvaro Gómez Hurtado.

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Redacción Confidenciales
12 de septiembre de 2026 a las 12:14 a. m.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Colombia este martes 8 de septiembre de 2026.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Colombia este martes 8 de septiembre de 2026. Foto: .

En el encuentro entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Barranquilla, hubo un detalle que llamó la atención y que pasó desapercibido: se trató de la presencia de un busto de Álvaro Gómez Hurtado que se vio en una de las imágenes de la reunión.

Marco Rubio Secretario de Estado de los Estados Unidos
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La historia es la siguiente: el asesinado líder político fue profesor en la Universidad Sergio Arboleda del presidente, a quien le dictó la cátedra de Cultura y Civilización en 1995, justamente el año del magnicidio. Quienes conocen a De La Espriella consideran que, en realidad, su ideario está basado en el alvarismo.