El maestro de Abelardo De La Espriella: La historia del busto de Álvaro Gómez Hurtado en la reunión con Marco Rubio

En el encuentro entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Barranquilla, hubo un detalle que llamó la atención y que pasó desapercibido: se trató de la presencia de un busto de Álvaro Gómez Hurtado que se vio en una de las imágenes de la reunión.

Reviva el minuto a minuto de la visita de Marco Rubio a Colombia: reunión clave con Abelardo De La Espriella

La historia es la siguiente: el asesinado líder político fue profesor en la Universidad Sergio Arboleda del presidente, a quien le dictó la cátedra de Cultura y Civilización en 1995, justamente el año del magnicidio. Quienes conocen a De La Espriella consideran que, en realidad, su ideario está basado en el alvarismo.