Luis Díaz no llega bien parado al partido de Bundesliga: BILD lo destruye tras el 5-0 en Champions League

Luis Díaz enfrenta otro nuevo reto en la Bundesliga de Alemania. Por la tercera fecha del torneo alemán, Bayern Múnich será visitante contra el recién ascendido SV Elversberg. Sobre el papel, el gigante bávaro no debería tener problemas para sumar tres puntos y hasta con un abultado marcador.

No para la mala racha de Luis Díaz en Bayern: falló insólito gol en Champions League y lo critican

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Lucho no llega bien parado a este partido tras una semana complicada que tiene que ver con su rendimiento en el frente de ataque. Primero, se le dio la responsabilidad ofensiva ante el Schalke 04 en Gelsenkirchen en la fecha pasada de la Bundesliga, en ausencia de Harry Kane y Michael Olise, pero no pudo echarse al equipo al hombro y además falló varias opciones claras de gol.

Ahora, entre semana, por la primera fecha en la Champions League, no hizo parte del apabullante 5-0 que el Bayern Múnich le propinó al noruego Bodo/Glimt que se presentaba en el Allianz Arena con la firme intención de sorprender, tal como lo hizo la temporada pasada.

A diferencia de Luis Díaz, Michael Olise marcó un doblete al final y se adjudicó ser la gran figura del partido, mientras que Lucho se retiró cabizbajo y con malas calificaciones en la prensa alemana. Por ejemplo, Bild, el medio deportivo más consultado en Alemania, lo rajó por completo con los números y las palabras que le dedicó.

“Realmente malo”, se refiere BILD al nivel de Luis Díaz ante el Bodo/Glimt, siendo unas palabras casi que sorpresivas, teniendo en cuenta que los especialistas alemanes siempre tienen en buena estima al volante colombiano. Parece que Luis Díaz encamina una de sus peores semanas en su trayectoria con el gigante bávaro.

Luis Díaz en el partido de Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt por Champions League Foto: ANP via Getty Images

Además de las palabras, BILD le dio la calificación más baja (5) a Luis Díaz. “Absolutamente terrible”, agregó en el balance para el colombiano, luego de que fallara un cabezazo claro a los cinco minutos de comenzar el juego y otra opción clarísima sobre el 13′. Tendrá su revancha contra el SV Elversberg, esperando que sea titular.

SV Elversberg vs. Bayern Múnich con Luis Díaz

Ahora, Luis Díaz enfila las baterías para pasar la página y las impresiones en una nueva salida en la Bundesliga contra el SV Elversberg. Una magnífica oportunidad para que Lucho realce su nivel.

El partido se jugará el próximo domingo 13 de septiembre a partir de las 10:30 a.m., hora colombiana. Tendrá la transmisión de ESPN/Disney+. El guajiro sería titular con Harry Kane y Olise.