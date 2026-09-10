La verdadera razón por la que Cuadrado firmó con Millonarios: otro grande del FPC le cerró la puerta

Juan Guillermo Cuadrado comienza un nuevo ciclo para su carrera deportiva tras firmar con Millonarios. El volante antioqueño era jugador libre, hasta que este 10 de septiembre se dio la firma con el Embajador. Ya se ultiman detalles para su estadía en Bogotá y colocarse a disposición del técnico Alberto Gamero.

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Un fichaje top que clasifica entre los mejores de la historia del fútbol colombiano tras las movidas de Millonarios en el pasado con Radamel Falcao García y la firma de James Rodríguez con Atlético Nacional. Juan Cuadrado ya viaja a Colombia, hace escala en Medellín para solucionar unos asuntos personales y estará en Bogotá lo más pronto posible.

En medio de la oficialidad de Millonarios, salió a la luz la razón por la que Juan Guillermo Cuadrado no pudo firmar con otro grande del fútbol colombiano cuando todo parecía indicar que no habría lío para organizar la documentación y seguir su carrera allí.

Todo pasa porque el equipo prefirió firmar a otro crack de la Selección Colombia y por el tope salarial de la nómina, les fue imposible hacer un movimiento adicional por Juan Cuadrado.

Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios Foto: Millonarios

Más exactamente, el club en mención es el Independiente Medellín, que optó por invertir en Juan Fernando Quintero y tener a estas dos figuras juntas significaría un gran sacrificio en pagos salariales que podrían desgastar a la institución antioqueña.

Quintero sí, Cuadrado no

El periodista Dilan Orjuela dio a conocer la respuesta contundente del Independiente Medellín ante la pregunta de porqué no contrataron a Juan Guillermo Cuadrado, además teniendo en cuenta que el volante es hincha del Poderoso y fue donde debutó.

Los directivos del DIM explicaron que todo pasa por la “responsabilidad económica”.

Bien se sabe que el salario de Juanfer Quintero es uno de los más altos del fútbol colombiano y la llegada de otros jugadores forzó la inversión grande en el DIM. Por eso, el fichaje de Juan Cuadrado quedó a un lado en el club paisa y así se encaminó la charla con Millonarios.

Hace menos de un mes, SEMANA estuvo presente en un evento en el que estuvo Juan Guillermo Cuadrado como el gran invitado de lujo. Allí se le consultó sobre su futuro y puso como última opción volver a Colombia.

Como prioridad manifestaba ir a Estados Unidos o seguir ligado de alguna manera a Europa. Parece que las llamadas en Millonarios fueron apuradas y los acuerdos verbales se dictaron de forma ágil.

Cuadrado, fichaje top en Millonarios

“Nacido en Necoclí, Antioquia, Cuadrado comenzó su carrera profesional en Independiente Medellín y en 2009 dio el salto al fútbol europeo. Tras sus pasos por Udinese, Lecce y Fiorentina, llegó a Inglaterra para vestir la camiseta del Chelsea, con el que conquistó la Premier League y la Copa de la Liga en la temporada 2014-15″, describe el comunicado oficial de Millonarios.