La reacción de Daniel Muñoz al fichaje de James Rodríguez en Atlético Nacional: “Mamita linda”

James Rodríguez y Atlético Nacional rompen el mercado de pases con un fichaje top que tomó por sorpresa a más de uno. Luego de sonar en Italia para ser parte de un equipo de la Serie B, oferta que fue rechazada por el volante, lo que terminó pasando fue todo lo contrario y la firma estaba en la ciudad de Medellín, específicamente en el club más laureado de Colombia.

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La negociación la llevaron a cabo los dueños de Atlético Nacional, que le brindaron todas las garantías al cucuteño para firmar por el verdolaga y así mantenerse en el radar de la Selección Colombia. Se cree que el contrato va por un año y el valor de la transacción es de un millón de euros.

Uno de los colegas de James Rodríguez que ha reaccionado a la firma con Atlético Nacional fue Daniel Muñoz, reconocido hincha verdolaga que, antes de empezar el profesionalismo en el fútbol, iba a las gradas del Atanasio Girardot y entonaba los cantos de ‘Los Del Sur’.

Hablar de Daniel Muñoz es hacer énfasis en un hincha de Nacional que pudo ascender en el fútbol profesional y hoy defiende los colores del Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra. El lateral dejó unas palabras en las redes sociales, donde dejó su sorpresa por el fichaje de James con el club de sus amores.

Daniel Muñoz y James Rodríguez en la Selección Colombia Foto: Getty Images

Tres palabras en el post de Fabrizio Romano en Instagram fueron suficientes para mostrar su impresión: “Hay, mamita linda”. Más allá del error ortográfico, Daniel Muñoz quiso demostrar que no esperaba tal anuncio, o tal vez sí y se ve contento porque su socio en la Selección Colombia rompe el mercado de fichajes con una firma histórica en Guarne.

James rompe el mercado con Atlético Nacional

James Rodríguez se puede considerar el fichaje del siglo o de la historia en el fútbol colombiano. Aunque las movidas de Millonarios con Radamel Falcao García y Juan Cuadrado pueden competirle.

Daniel Muñoz comentó en Instagram Foto: Instagram

Se cree que el entorno de James Rodríguez fue clave para tomar la decisión, luego de un planteamiento que se le hizo desde antes del Mundial de Norteamérica. La negociación no fue difícil y avanzó rápidamente en la documentación y los exámenes médicos.

De esta manera, James comienza un nuevo ciclo en el fútbol colombiano tras su debut con Envigado y su travesía por Argentina, Portugal, España, Francia, Alemania, Qatar, Grecia, México y Estados Unidos. No descarta volver a la Selección Colombia.