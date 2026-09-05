Los 10 fichajes colombianos más caros de la temporada 2026/2027: solo tres fueron al Mundial

Hace unos días se cerró el mercado de fichajes en las principales ligas de Europa. El balance para Colombia fue positivo, aunque solo tres jugadores convocados al Mundial 2026 pudieron ver consecuencias de su buen rendimiento.

Los 10 fichajes más caros de la historia: listado cambió este año con tres nuevos nombres

Técnico del Nottingham Forest se puso serio con Daniel Muñoz: le notificó su primera orden

Jhon Janer Lucumí firmó contrato con Juventus, Daniel Muñoz pasó al Nottingham Forest y Gustavo Puerta fue adquirido por el Grupo Marinakis para jugar inicialmente en el Olympiacos.

De acuerdo a Transfermarkt, estos fueron los fichajes colombianos más caros de la temporada 2027/2027:

Daniel Muñoz (de Crystal Palace a Nottingham Forest) - 25,7 millones de euros Jhon Janer Lucumí (de Bologna a Juventus) - 20,1 millones de euros Gustavo Puerta (de Racing de Santander a Olympiacos) - 16 millones de euros Jhon Solís (de Girona a Birmingham) - 7,5 millones de euros Sebastián Villa (de Independiente Rivadavia a Boca Juniors) - 5.7 millones de euros Camilo Durán (de Qarabag a Celtic) - 5,6 millones de euros Kerwin Vargas (de Charlotte a Athletico Paranaense) - 5.2 millones de euros Matías Orozco (de Deportivo Cali a Brighton) - 4,1 millones de euros Luis Sinisterra (de Bournemouth a Cruzeiro) - 3,7 millones de euros Moisés Mosquera (de Juárez a Kansas City) - 3,6 millones de euros

Fuera de este ‘top 10′ quedaron otros jugadores como Álvaro Montero, nuevo arquero de Boca Juniors (3,5 millones de euros), y Miguel Ángel Borja, fichaje estelar del Club América de México por 2,1 millones de euros.

Richard Ríos se fue al Al Ittihad de Arabia Saudita; sin embargo, su cambio de equipo no puede ser calificado entre la lista de fichajes porque fue un préstamo sin opción de compra.

Todavía están pendientes de definir su futuro otros referentes de la Selección Colombia como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina. El último había firmado contrato con Atlante FC de México; sin embargo, el negocio se anuló por una lesión en el codo.

James Rodríguez, volante colombiano que permanece sin equipo luego de lo que fue su participación con en el Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

Los colombianos más caros de la historia

Lo cierto es que los fichajes de esta temporada quedaron muy lejos de entrar al ranking de los colombianos más caros de la historia. La lista sigue siendo dominada por Jhon Jáder Durán, quien tiene contrato vigente con el Al-Nassr y recaló a préstamo en Benfica.

Así está el listado: