Los 10 fichajes colombianos más caros de la temporada 2026/2027: solo tres fueron al Mundial

Hace unos días se cerró el mercado de fichajes en las principales ligas de Europa. El balance para Colombia fue positivo, aunque solo tres jugadores convocados al Mundial 2026 pudieron ver consecuencias de su buen rendimiento.
Jhon Janer Lucumí firmó contrato con Juventus, Daniel Muñoz pasó al Nottingham Forest y Gustavo Puerta fue adquirido por el Grupo Marinakis para jugar inicialmente en el Olympiacos.
De acuerdo a Transfermarkt, estos fueron los fichajes colombianos más caros de la temporada 2027/2027:
- Daniel Muñoz (de Crystal Palace a Nottingham Forest) - 25,7 millones de euros
- Jhon Janer Lucumí (de Bologna a Juventus) - 20,1 millones de euros
- Gustavo Puerta (de Racing de Santander a Olympiacos) - 16 millones de euros
- Jhon Solís (de Girona a Birmingham) - 7,5 millones de euros
- Sebastián Villa (de Independiente Rivadavia a Boca Juniors) - 5.7 millones de euros
- Camilo Durán (de Qarabag a Celtic) - 5,6 millones de euros
- Kerwin Vargas (de Charlotte a Athletico Paranaense) - 5.2 millones de euros
- Matías Orozco (de Deportivo Cali a Brighton) - 4,1 millones de euros
- Luis Sinisterra (de Bournemouth a Cruzeiro) - 3,7 millones de euros
- Moisés Mosquera (de Juárez a Kansas City) - 3,6 millones de euros
Fuera de este ‘top 10′ quedaron otros jugadores como Álvaro Montero, nuevo arquero de Boca Juniors (3,5 millones de euros), y Miguel Ángel Borja, fichaje estelar del Club América de México por 2,1 millones de euros.
Richard Ríos se fue al Al Ittihad de Arabia Saudita; sin embargo, su cambio de equipo no puede ser calificado entre la lista de fichajes porque fue un préstamo sin opción de compra.
Todavía están pendientes de definir su futuro otros referentes de la Selección Colombia como James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina. El último había firmado contrato con Atlante FC de México; sin embargo, el negocio se anuló por una lesión en el codo.
Los colombianos más caros de la historia
Lo cierto es que los fichajes de esta temporada quedaron muy lejos de entrar al ranking de los colombianos más caros de la historia. La lista sigue siendo dominada por Jhon Jáder Durán, quien tiene contrato vigente con el Al-Nassr y recaló a préstamo en Benfica.
Así está el listado:
- Jhon Jáder Durán (de Aston Vila a Al-Nassr) - 77 millones de euros
- James Rodríguez (de Mónaco a Real Madrid) - 75 millones de euros
- Luis Díaz (de Liverpool a Bayern Múnich) - 75 millones de euros
- Luis Díaz (de Porto a Liverpool) - 49 millones de euros
- James Rodríguez (de Porto a Mónaco) - 45 millones de euros
- Falcao García (de Mónaco al Atlético de Madrid) - 43 millones de euros
- Dávinson Sánchez (de Ajax a Tottenham) - 42 millones de euros
- Jackson Martínez (de Atlético de Madrid a Guangzhou Evergrande) - 42 millones de euros
- Falcao García (de Porto al Atlético de Madrid) - 40 millones de euros
- Jackson Martínez (de Porto al Atlético de Madrid) - 40 millones de euros