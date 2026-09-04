Álvaro Montero y Boca Juniors en problemas: Vélez alista demanda ante la AFA tras los penaltis atajados

Boca Juniors vive días de locura en el fútbol argentino luego de tocar un poco la eliminación en la Copa Argentina y sentir el poder salvador del arquero colombiano Álvaro Montero, quien con dos espectaculares atajadas en la tanda de penaltis contra Vélez Sarsfield fue el héroe de la noche.

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El guajiro, portero clave en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, se vistió de héroe en la definición por penales tras el 0-0 y llevó al Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina cuando más necesitaba de un revulsivo para no fracasar en el torneo. Al final, se impusieron 4-3 ante un Vélez Sarsfield que ahora amenaza con demandas.

Todo tiene que ver por la cantidad de jugadores extranjeros que se pueden utilizar durante el partido y parece que Boca infringió la norma y colocó más futbolistas de los que se permiten. Vélez, al ver eso, alista la documentación y presenta las pruebas ante el Tribunal de la AFA, que tendrá que definir el resultado final.

Según el reglamento del fútbol argentino, más allá de que un equipo puede tener hasta seis extranjeros inscritos en su plantel, solo cinco pueden ser usados en un mismo partido. Revisando los datos del juego en el que Montero fue la figura, Boca se excedió y cruzó el punto de la norma, por lo que Vélez se ilusiona con victoria por escritorio.

Montero vuelve a lucirse en Boca Juniors Foto: Getty Images / X

Ángel Romero, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano y Enner Valencia fueron los jugadores extranjeros que Boca usó en la noche en Liniers.

Vélez cree que puede ganar: Boca se defiende

Vélez cree que esta alteración a la norma es una clara irregularidad y ahora espera que el Tribunal de la AFA falle a su favor tras analizar el caso. Podría determinarse una modificación del resultado final desde el escritorio, omitiendo por completo la gesta que mandó Álvaro Montero y los dos penaltis atajados para el pase a cuartos.

En los alegatos ante la AFA, Boca podría persuadir diciendo que el paraguayo Óscar Romero no sumó minutos en el partido y estuvo en los suplentes, pero está claro que la infracción va desde el momento de la confección de la nómina y ahí el futbolista extranjero fue inscrito.

Por otra parte, otra balota que le podría salvar es la de Sebastián Villa. Vale resaltar que el volante colombiano tuvo residencia argentina, pero en estos momentos dicho documento está vencido y hasta octubre le podría ser renovada. Vélez alega que siendo así la situación, el jugador debió ser inscrito como extranjero.

Las sanciones para Boca no se harán esperar, pero de que Romero no haya jugado y que Villa esté en trámite de la residencia, le podría salvar de alguna modificación del resultado final. Las multas económicas no faltarán.