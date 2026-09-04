“No me genera mucha confianza”: el fuerte reclamo de Jimmy a Pautips en MasterChef Celebrity que encendió la cocina

Un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity dejó en evidencia los desafíos a los que se enfrentan las celebridades en las pruebas grupales.

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Durante la emisión de este viernes 4 de septiembre, los integrantes del equipo amarillo protagonizaron un intercambio de posturas sobre la asignación de roles y la gestión del tiempo mientras buscaban evitar el delantal negro.

El grupo, integrado por la creadora de contenido Paula Galindo, conocida como Pautips, el actor Jimmy, Tuto y Emiro, asumió la responsabilidad de preparar un bizcocho con crema de café. La propuesta gastronómica fue planteada por Galindo, quien asumió la vocería y dirección técnica de la receta en la estación de cocina.

A medida que avanzaba el reloj, surgieron visiones encontradas sobre la dinámica de trabajo. Jimmy manifestó ante las cámaras del programa su inquietud frente a la actitud de la líder de equipo, señalando una falta de claridad en las tareas asignadas individualmente.

“Pau está rara y eso no me genera mucha confianza, no me transmite mucha tranquilidad”, afirmó Jimmy en las entrevistas individuales emitidas por la producción del programa.

Pautips responde a las opiniones de sus compañeros sobre su competitividad Foto: Canal RCN

El participante detalló que la ausencia de instrucciones concretas sobre su labor en la preparación lo llevó a sentirse relegado a tareas secundarias, expresando que asumía una función de apoyo sin un propósito definido en el plato final.

Por su parte, Paula Galindo justificó su postura argumentando la necesidad de coordinar de cerca los pasos del postre para garantizar el estándar exigido por el jurado. Según la creadora de contenido, la intensidad del momento respondía al estado de desacople que percibía en la mesa de trabajo.

“Siento que tengo que tener un poco de control, porque siento que Jimmy está en caos”, explicó Galindo al ser consultada por la dinámica del equipo, visión con la que coincidieron de forma parcial Tuto y Emiro en sus respectivas intervenciones.

La conversación sobre la metodología del equipo continuó durante la ejecución de la prueba. Jimmy cuestionó la estrategia adoptada por Galindo y planteó que una gestión con un tono distinto habría facilitado la integración de todos los miembros.

“Si yo hubiera sido líder, hubiera trabajado esto con el mejor ambiente posible”, agregó el participante, destacando además la disposición mostrada por sus otros compañeros dentro de la cocina.

A pesar de los desacuerdos manifestados de manera individual, los cuatro participantes lograron coordinar el montaje definitivo dentro del tiempo estipulado para la prueba de campo.

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Al concluir la fase de cocina, el equipo amarillo presentó la preparación ante los jueces. Paula Galindo ratificó su respaldo al resultado final, enfatizando el valor de concretar el plato por encima de los contratiempos surgidos durante el proceso.

“Independientemente de todo lo que pasó, sacamos un buen postre, uno también tiene que confiar en lo que uno hizo, independientemente del resultado”, dijo Galindo.

Este tipo de desacuerdos forman parte recurrente del formato MasterChef Celebrity, donde la presión del tiempo y el trabajo en equipo bajo condiciones de evaluación constante suelen poner a prueba las dinámicas interpersonales de los participantes.