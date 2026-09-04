Dos antiguas colaboradoras del cantante español Julio Iglesias presentaron una nueva querella en España en la que lo acusan de presuntas agresiones sexuales, acoso continuado y sometimiento a condiciones laborales degradantes durante el año 2021.

“Son racistas”: tras ser víctima de ataque con ácido, María Consuelo Córdoba se despachó contra Petro y otros exmandatarios

La acción judicial fue interpuesta el jueves, 3 de septiembre, por la organización no gubernamental Women’s Link Worldwide, que representa legalmente a las denunciantes, identificadas bajo los nombres ficticios de Rebeca y Laura para proteger su privacidad.

El recurso se produce meses después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivara una primera denuncia presentada en enero pasado.

En aquella ocasión, el Ministerio Fiscal determinó que los tribunales españoles no poseían la jurisdicción necesaria para investigar los hechos, debido a que estos habrían tenido lugar en las residencias que el artista posee en Las Bahamas y República Dominicana, sin que se acreditara un vínculo directo suficiente con el territorio español.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por Women’s Link Worldwide, las querellantes —una antigua empleada del hogar y una fisioterapeuta— sostienen que, mientras trabajaban para el intérprete en 2021 (cuando él contaba con 77 años), habrían sido sometidas a situaciones de agresión sexual, lesiones y vejaciones.

Asimismo, relataron que presuntamente se les imponían controles estrictos, entre los que se incluían revisiones ginecológicas obligatorias, pruebas de embarazo y exámenes para la detección de enfermedades de transmisión sexual como el VIH.

LONDON, ENGLAND - MAY 12: Singer Julio Iglesias attends a photocall where he is honoured by Sony Music as the most successful Latin artist of all time at The Dorchester on May 12, 2014 in London, England. (Photo by Eamonn McCormack/WireImage) Foto: WireImage

La representación legal de las mujeres sostiene que los hechos descritos podrían configurar delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y contra los derechos de los trabajadores.

En esta nueva fase, la defensa apela a la legislación española que faculta a los tribunales nacionales a perseguir ciertos delitos cometidos por ciudadanos españoles fuera del país, siempre que concurran requisitos de doble incriminación y vinculación relevante.

Desde que trascendieron las primeras acusaciones a comienzos de año, Julio Iglesias, de 82 años, ha rechazado de manera categórica las afirmaciones. El artista calificó los señalamientos como “absolutamente falsos” y negó expresamente haber incurrido en abusos, coacciones o tratos irrespetuosos hacia alguna de sus trabajadoras.

Por su parte, el equipo jurídico del cantante ha sostenido que las acusaciones carecen de sustento probatorio y que las acciones mediáticas que han acompañado el proceso han expuesto al artista a un “linchamiento público” injustificado, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia.

Quién era Jonathan Meléndez, integrante de famosa banda que fue asesinado junto a su esposa embarazada y su hija

Julio Iglesias es una de las figuras más influyentes y reconocidas en la historia de la música en español. Con una carrera que abarca más de cinco décadas y con ventas estimadas en más de 300 millones de discos en todo el mundo, en mercados de América Latina, incluyendo Colombia.

A la fecha, el caso se encuentra a la espera de que el órgano judicial competente en España decida sobre la admisión a trámite de la querella y determine si existen los presupuestos legales necesarios para aperturar la fase de instrucción.