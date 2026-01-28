Gente

Julio Iglesias ataca de nuevo y le pide a la Fiscalía la denuncia en su contra; tiene sospechas de falsedad

El cantante y su abogado tienen dudas acerca del proceso.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

28 de enero de 2026, 6:45 p. m.
El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telethon en París el 6 de diciembre de 2003. Dos exempleados de Julio Iglesias lo demandan ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística publicada este 13 de enero de 2026 presuntas agresiones y acoso sexual por parte del cantante español. Fuentes legales confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias el 5 de enero y está siendo examinada. (Foto de Bertrand GUAY / AFP)
El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telethon en París el 6 de diciembre de 2003. Dos exempleados de Julio Iglesias lo demandan ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística publicada este 13 de enero de 2026 presuntas agresiones y acoso sexual por parte del cantante español. Fuentes legales confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias el 5 de enero y está siendo examinada.

El cantante español Julio Iglesias se ha mostrado firme en su defensa y dispuesto a luchar por su verdad frente a quienes han intentado manchar su imagen y reputación personal y profesional, luego de que se conociera la denuncia de agresión sexual en su contra.

Tan solo unos días después de que la Fiscalía española archivara la denuncia contra su persona, el cantante volvió a pedirle a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita el escrito que contiene las acusaciones en su contra por las presuntas agresiones sexuales sufridas por dos de sus exempleadas, a fin de “determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa”.

En esta ocasión fue su abogado quien se dirigió a la Fiscalía, a la cual le pidió una “copia de la denuncia y el contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal”, asegurando que “no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él”.

Julio Iglesias acusado de agresión sexual por dos exempleadas
“No podemos olvidar tampoco que el acceso a la denuncia es, además, necesario a los efectos de que podamos determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa, este sí en España, por parte de las denunciantes, de modo que, desde esta perspectiva, el interés legítimo del señor Iglesias está igualmente justificado”, se puede leer en el escrito al que ha podido tener acceso Europa Press.

La defensa de Julio Iglesias critica que la “condición de testigos protegidos no puede conducir a la denegación de acceso del denunciado al contenido de las diligencias practicadas y a que se le imponga la privación definitiva de adquirir el conocimiento sobre el contenido de la denuncia y de lo actuado, y que se le remita a la información que proporcionen los medios de comunicación y al uso que de la denuncia se pueda seguir haciendo en los medios afines a la organización denunciante, sin posibilidad de defensa de sus derechos fundamentales”.

Las mujeres denunciantes pidieron protección a la Fiscalía

Durante una rueda de prensa ante los medios, que se llevó a cabo el miércoles 14 de enero, la Fiscalía informó que otorgará medidas de protección a las dos mujeres denunciantes, identificadas públicamente como Laura y Rebeca.

De acuerdo con lo expuesto, ambas mujeres habían pedido a la entidad judicial un total de cuatro medidas orientadas a garantizar su seguridad y bienestar durante el proceso. Entre los pedidos estaba la prohibición de cualquier tipo de contacto entre las partes involucradas, así como la protección de su intimidad para evitar la exposición pública innecesaria.

Julio Iglesias contra las cuerdas por denuncias de acoso sexual: “Me besó con la lengua hasta las amígdalas”

Además, solicitaron que se tuvieran en cuenta sus circunstancias personales, ya que actualmente residen en República Dominicana, una situación que podría implicar dificultades adicionales en el seguimiento del caso.

Por último, pidieron medidas específicas para prevenir posibles episodios de revictimización.

