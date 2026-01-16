Julio Iglesias contra las cuerdas por denuncias de acoso sexual: “Me besó con la lengua hasta las amígdalas”

Julio Iglesias está contra el paredón. El célebre cantante es acusado de, presuntamente, acosar a dos mujeres que trabajaron para él. El testimonio de ambas fue publicado por Univisión y elDiario.es. Una de ellas era su empleada del servicio doméstico, y la otra, su fisioterapeuta. Según el relato, el cantante supuestamente “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”. Los medios lo calificaron como el “latin lover devorador de señoras”. Una de ellas contó cómo Iglesias le habría dado besos a la fuerza “con la lengua hasta las amígdalas”. Los hechos habrían sucedido en las mansiones de República Dominicana y Bahamas. Una de las mujeres envió un mensaje a otras que habrían vivido lo mismo: “Quiero decirles que sean fuertes, que alcen la voz, que recuerden que él no es invencible”. El caso está en manos de la Justicia.

“El día en que nos encontremos”

Despedida Yeison Jiménez Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La despedida a Yeison Jiménez en el Movistar Arena fue estremecedora. El artista falleció el fin de semana pasado a causa de un accidente en su avioneta en Paipa, Boyacá. El miércoles, decenas de artistas se dieron cita para homenajear su vida. Aunque hubo muchos momentos conmovedores, uno en especial sacó lágrimas de los asistentes. Fue la despedida que hizo su mamá, Luz Mery Galeano. En sus palabras, le prometió que estaría para cuidar a sus nietos lo que le quedara de vida. “Mi hijo se fue al cielo a servir a Dios y siempre se fue diciendo: ‘Mi mamá es una guerrera, es una berraca, nunca nos acostó con hambre’. Hoy estoy aquí parada, pero hasta ayer, se los juro con el dolor de mi alma, decía: ‘No voy a poder’. No sentía fuerzas, sentía que no tenía el valor. Hoy con orgullo le digo: ‘Hijo mío, vuela tranquilo, aquí está tu heroína, la mujer berraca’”, dijo en el homenaje al compositor y cantante de música popular.

El mejor profesor del mundo

Joshue Castellanos Paternina, uno de los mejores profesores del mundo. Foto: CorteSía Joshue Castellanos

Un colombiano está en la carrera por uno de los premios más prestigiosos e importantes del mundo: el que galardona al mejor profesor. Se trata de Joshue Castellanos Paternina, quien dicta inglés en el Centro de Estudios Ceprodent, en Montería, Córdoba. El joven maestro quedó entre los diez finalistas del GEMS Education Global Teacher Prize 2026, una iniciativa de la Fundación Varkey organizada en colaboración con la Unesco. Muy pocos llegan a esta distinción, pues aplican más de 5.000 personas de 139 países. Castellanos es fundador del programa Mentor Becario y de la Fundación Alcanza una Beca. Su historia de vida es conmovedora. Cuando era pequeño, su papá se suicidó en una crisis económica, y él ayudó a sacar adelante a su familia vendiendo dulces en la calle. Hoy sus mentorías han llegado a más de 300.000 estudiantes.

Adiós a un grande

Alfonso Castellanos Foto: CUENTA DE X @JuanJacoboc

Alfonso Castellanos, una de las figuras más icónicas de la televisión, falleció esta semana. Su hijo, el periodista Juan Jacobo Castellanos, compartió un emotivo mensaje el pasado miércoles 14 de enero: “Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años. ¡Hasta siempre, viejo amado!”. Castellanos es conocido por varias generaciones de colombianos, pues era el alma de los emblemáticos programas Mundo al vuelo y Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En este último, la audiencia enviaba preguntas y un grupo de expertos en cada materia las respondían en la pantalla chica. Castellanos también dirigió más de diez noticieros y estuvo en la prensa escrita. Comenzó su carrera en El Liberal y pasó por El Tiempo y El Siglo.

La hija secreta

En Reino Unido falleció esta semana Bibi, la hija que supuestamente Freddie Mercury Foto: GETTY IMAGES

En Reino Unido falleció esta semana Bibi, la hija que supuestamente Freddie Mercury nunca presentó al mundo, pero a la que amaba entrañablemente y a quien dedicó varias de sus canciones. La historia de su vida fue revelada solo hasta el año pasado cuando la autora Lesley-Ann Jones escribió un libro en el que la mujer narró lo que significó ser hija a la sombra de la celebridad. Mercury la llamaba Trésor (tesoro en francés) y Ranita, e inspirado en ella escribió Bijou y Don’t Try So Hard. El esposo de Bibi confirmó su deceso al Daily Mail: “Tras una larga batalla contra el cordoma, un cáncer de columna poco común, falleció en paz, dejando dos hijos de 9 y 7 años… B está ahora con su amado y cariñoso padre en el mundo de los pensamientos. Sus cenizas fueron esparcidas al viento sobre los Alpes”.

¿Ficción o realidad?

El subdirector de Noticias Caracol, Alberto Medina Foto: CARLOS BARRAGÁN

El subdirector de Noticias Caracol, Alberto Medina, es un apasionado de la literatura colombiana. Y combinando ambos amores decidió ponerse a la tarea de explorar cuál es la realidad y cuál la ficción de siete clásicos del país. Se trata de novelas que han leído varias generaciones. “¿Existió la marquesa de Yolombó, el entrañable personaje de Tomás Carrasquilla? ¿Siervo Joya, el protagonista de Siervo sin tierra, vivió en Tipacoque, el pueblo donde era conocido el gran escritor Eduardo Caballero Calderón? ¿Macondo es un lugar real o imaginario? ¿Los personajes de María vivieron en realidad en una hacienda del Valle del Cauca?”. Medina utilizó sus dotes de curtido periodista de investigación para responder esas y más preguntas en su nuevo libro, La realidad de la ficción.