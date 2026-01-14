Gente

Murió Alfonso Castellanos, reconocido periodista y padre de Juan Jacobo Castellanos

El hijo del famoso periodista fue el encargado de confirmar el deceso.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

14 de enero de 2026, 10:06 p. m.
Alfonso Castellanos, famoso periodista.
Alfonso Castellanos, famoso periodista. Foto: X @JuanJacoboc

El periodismo colombiano está de luto tras confirmarse este miércoles, 14 de enero, la muerte de Alfonso Castellanos, reconocido periodista, quien se ganó el corazón de miles de personas con su trabajo en el formato Yo sé quien sabe lo que usted no sabe.

El profesional brilló en muchos hogares colombianos, ubicando su programa en uno de los más comentados de la época. Los temas, dinámicas y momentos especiales de este título lo conectaron con los espectadores, quienes disfrutaban en familia.

Esposa de Yeison Jiménez tuvo gesto simbólico en pleno homenaje de despedida al cantante; conmovió con reacción

Según se recuerda, el periodista logró marcar huella al invitar a todo tipo de expertos, quienes hablaban de religión, historia, arte, matemáticas y ciencia, resolviendo dudas que se podían dar en el público en general. Había cartas y espacios para indagar, buscando que los temas llegaran a ser claros para quienes deseaban aprender y conocer.

YouTube video 1uUyetFXULs thumbnail

Juan Jacobo Castellanos Ramírez, también famoso periodista, compartió la dolorosa noticia a través de su cuenta de X, donde mencionó que el famoso falleció en la tarde de este miércoles.

Gente

Jhon Alex Castaño recuerda la inédita manera en que conoció a Yeison Jiménez: “Ahí nadamos y sin sol”

Gente

Esposa de Yeison Jiménez tuvo gesto simbólico en pleno homenaje de despedida al cantante; conmovió con reacción

Gente

Desgarradoras palabras de la madre de Yeison Jiménez en sentido homenaje: “El día en que nos encontremos, te la cantaré”

Gente

Amigo íntimo de Julio Iglesias reveló cómo se encuentra el cantante, tras recibir denuncia de agresión sexual; dio fuerte advertencia

Gente

Inesperada reacción de Beba por ácido comentario de Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos 3′ sobre tema personal: “No, mi amor”

Gente

Novia de Epa Colombia no se calló y criticó mala novedad que se reveló en proceso de la influencer: “Es demasiado desproporcionada”

Gente

Amiga de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, hace pedido frente a las publicaciones que circulan en redes sociales

Gente

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Gente

Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

Gente

Críticas a sacerdote que habló sobre la vida privada de Yeison Jiménez en plena misa: “No era casado”

“Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años. ¡Hasta siempre viejo amado!♥️“, escribió el comunicador, junto a una fotografía de su progenitor.

¿Quién era Alfonso Castellanos?

El comunicador era santandereano y nació el 24 de diciembre de 1934, forjando su imagen en el periodismo nacional. Su talento lo llevó a dirigir más de diez noticieros, tal y como fue el caso de Noticias Uno, RCN Radio, Telecom, entre otros.

Además de la televisión, fue clave en la radio y la prensa, logrando destacar con su carrera profesional. En entrevista con El Tiempo, relató lo que pasó cuando era niño, construyendo una imagen fuerte al trabajar en El Liberal, un periódico de Alberto Lleras y Alfonso López Pumarejo.

Al ser un referente en el periodismo, muchas personas despidieron a este rostro, agradeciéndole su legado, enseñanzas y estrategias dentro de los medios.

Más de Gente

Alfonso Castellanos

Murió Alfonso Castellanos, reconocido periodista y padre de Juan Jacobo Castellanos

Jhon Alex Castaño y Yeison Jiménez en 'Anda dile'

Jhon Alex Castaño recuerda la inédita manera en que conoció a Yeison Jiménez: “Ahí nadamos y sin sol”

Sonia Restrepo rompió en llanto al llegar al lugar en el que murió el cantante.

Esposa de Yeison Jiménez tuvo gesto simbólico en pleno homenaje de despedida al cantante; conmovió con reacción

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Desgarradoras palabras de la madre de Yeison Jiménez en sentido homenaje: “El día en que nos encontremos, te la cantaré”

Julio Iglesias

Amigo íntimo de Julio Iglesias reveló cómo se encuentra el cantante, tras recibir denuncia de agresión sexual; dio fuerte advertencia

Carla Giraldo y Beba vivieron particular momento.

Inesperada reacción de Beba por ácido comentario de Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos 3′ sobre tema personal: “No, mi amor”

Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.

Novia de Epa Colombia no se calló y criticó mala novedad que se reveló en proceso de la influencer: “Es demasiado desproporcionada”

Yeison Jiménez y su esposa

Amiga de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, hace pedido frente a las publicaciones que circulan en redes sociales

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: segundo grupo de asistentes ingresan al Movistar Arena

Yeison Jiménez

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Noticias Destacadas