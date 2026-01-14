Murió Alfonso Castellanos, reconocido periodista y padre de Juan Jacobo Castellanos

El periodismo colombiano está de luto tras confirmarse este miércoles, 14 de enero, la muerte de Alfonso Castellanos, reconocido periodista, quien se ganó el corazón de miles de personas con su trabajo en el formato Yo sé quien sabe lo que usted no sabe.

El profesional brilló en muchos hogares colombianos, ubicando su programa en uno de los más comentados de la época. Los temas, dinámicas y momentos especiales de este título lo conectaron con los espectadores, quienes disfrutaban en familia.

Según se recuerda, el periodista logró marcar huella al invitar a todo tipo de expertos, quienes hablaban de religión, historia, arte, matemáticas y ciencia, resolviendo dudas que se podían dar en el público en general. Había cartas y espacios para indagar, buscando que los temas llegaran a ser claros para quienes deseaban aprender y conocer.

Juan Jacobo Castellanos Ramírez, también famoso periodista, compartió la dolorosa noticia a través de su cuenta de X, donde mencionó que el famoso falleció en la tarde de este miércoles.

“Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años. ¡Hasta siempre viejo amado!♥️“, escribió el comunicador, junto a una fotografía de su progenitor.

¿Quién era Alfonso Castellanos?

El comunicador era santandereano y nació el 24 de diciembre de 1934, forjando su imagen en el periodismo nacional. Su talento lo llevó a dirigir más de diez noticieros, tal y como fue el caso de Noticias Uno, RCN Radio, Telecom, entre otros.

Además de la televisión, fue clave en la radio y la prensa, logrando destacar con su carrera profesional. En entrevista con El Tiempo, relató lo que pasó cuando era niño, construyendo una imagen fuerte al trabajar en El Liberal, un periódico de Alberto Lleras y Alfonso López Pumarejo.

Al ser un referente en el periodismo, muchas personas despidieron a este rostro, agradeciéndole su legado, enseñanzas y estrategias dentro de los medios.