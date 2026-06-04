Falleció estrella de Disney: brilló en ‘Aladdín’ y ‘La Bella y la Bestia’

Peabo Bryson, el cantante de R&B ganador de dos premios Grammy, conocido por ser la voz detrás de los duetos de la película de Disney ganadora del Oscar La Bella y la Bestia con Celine Dion y Un mundo ideal con Regina Bella de Aladdín, ha fallecido a los 75 años.

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Su familia informó en un comunicado que Bryson falleció el martes por la noche, días después de sufrir un derrame cerebral.

“Aunque nos duele el corazón, nos reconforta saber lo mucho que se quería a Peabo y cuántas vidas fueron tocadas por su voz y su generosidad”, decía el comunicado de la familia. “Su legado y su música perdurarán por generaciones”.

Reconocido internacionalmente por sus clásicos de Disney, Bryson también forjó una carrera durante cinco décadas como uno de los principales intérpretes de baladas de R&B, grabando éxitos como Feel the fire, I’m so into you y Can you stop the rain.

“Durante más de cinco décadas, la extraordinaria voz de Peabo fue la banda sonora de algunos de los momentos más entrañables de la vida”, decía el comunicado de la familia. “Su música acompañó a generaciones en alegres celebraciones, grandes historias de amor y momentos perdurables de consuelo e inspiración”.

Nacido y criado en Carolina del Sur, el cantante, compositor y baladista comenzó su carrera con el grupo Moses Dillard and the Tex-Town Display en la década de 1970. Poco después, el sello discográfico de Atlanta, Bang Records, lo contrató como solista.

Grabó para Capitol, Elektra y Columbia Records, y se convirtió en uno de los cantantes de duetos más solicitados del panorama musical. Además de Belle & Dion, también colaboró ​​con artistas como Roberta Flack y Natalie Cole.

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Su dueto con Flack, Tonight, I celebrate my love, se convirtió en una de las canciones de amor más emblemáticas de la década de 1980, mientras que If ever you’re in my arms again contribuyó a ampliar su público más allá de la radio R&B. Posteriormente, alcanzó el número 1 en las listas de R&B con Show & tell y Can you stop the rain.

Además de su faceta musical, Bryson participó en producciones teatrales como Raisin, The wiz y Porgy and bess. En 2018, regresó con Stand for love, su vigésimo primer álbum de estudio, producido por el exitoso dúo Jimmy Jam y Terry Lewis.

Bryson sufrió un derrame cerebral a finales de mayo y fue ingresado para recibir atención médica.

“En estos momentos, la familia solicita privacidad mientras atraviesan juntos este momento tan personal”, decía un comunicado de su representante. “Agradecemos profundamente los pensamientos, las oraciones y el cariño de amigos y seguidores”.

En 2019, Bryson se recuperó completamente tras sufrir un infarto.

La comediante y presentadora de televisión Loni Love dijo que trabajó con Bryson en un crucero el año pasado y que habló con él durante horas en la cubierta una noche después de verlo sentado solo.

“Compartió historias increíbles, habló con pasión sobre su música y sentía un profundo amor por su oficio”, escribió en una publicación en redes sociales el martes. “Estoy muy agradecida de haber compartido ese momento tan especial con él”.

La familia de Bryson ha comunicado que los detalles del servicio conmemorativo y la celebración de su vida se anunciarán más adelante.

*Con información de AP.