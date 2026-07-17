Ya hay un documental de Netflix de cuatro partes sobre la vida como negociante, magnate de medios de comunicación y patriarca del australiano Rupert Murdoch, y se sabe que la exitosísima serie de HBO Max Succession se los lazos de sangre. Tal parece que para Danny Boyle, aún hay mucho más por contar sobre su vida.

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Y pronto se sabrá qué tal es el resultado, porque con su película Ink, inspirada en la vida y ascenso del magnate de los medios, el director británico que impactó al mundo en 1996 lanzó Trainspotting, abrirá el Festival de Venecia. Este se celebrará del 2 al 12 de septiembre.

Ink cuenta cómo Murdoch compró en 1969 el tabloide británico The Sun y lo convirtió en el diario más vendido del país mediante una combinación de deporte, sexo y política de derechas. Así pues, será menos una trama familiar y más se acerca a una disección mediática de los tiempos.

El multimillonario australiano está interpretado por Guy Pearce (Memento), y el nuevo director de la cabecera, Larry Lamb, corre a cargo de Jack O’Connell (quien hace de un fantástico vampiro en Pecadores). Al reparto también se suman Claire Foy (recordada por su rol de Isabell II en las temporadas iniciales de The Crown, en el rol de Jules Davies)

La historia se sitúa en 1969, “el año en que pisamos por primera vez la Luna, y el año en que Rupert Murdoch y Larry Lamb lanzaron un periódico que iba a cambiar el mundo mucho más”, afirmó Boyle en un comunicado conjunto con el Festival de Venecia.

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La película se basa en una obra de teatro del mismo nombre del guionista James Graham, se estrenará en la noche de apertura del certamen, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre.

Boyle, que saltó a la fama por Trainspotting en 1996, ganó el Óscar a mejor director y mejor película por Slumdog Millionaire en 2008. y uno de sus filmes ya había abordado otra figura histórica del mundo empresarial: Steve Jobs, de 2015, en la que miró al fundador de Apple (con guion de Aaron Sorkin, basado en el libro de Walter Isaacson, y Michael Fassbender en el rol protagónico).

Programación: pendiente

La programación completa de la Mostra, uno de los tres grandes festivales europeos junto a Cannes y Berlín, se dará a conocer probablemente la próxima semana. Por el momento ya se anunció que dos grandes de Hollywood, George Clooney y Ellen Burstyn (Alicia ya no vive aquí, El exorcista), recibirán un León de Oro honorífico por su carrera.

Y así como se dio a conocer la película de apertura, también se anunció la de cierre. Dio ride, escrita y dirigida por Giovanni Veronesi, fue seleccionada como filme de clausura de la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026 bajo la dirección de Alberto Barbera.

Giovanni Veronesi ambienta 'Dio Ride' a mediados del siglo XVII y la basa libremente en hechos reales. Foto: Mostra de Venezia / A.P.I.

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La película va a mediados del siglo XVII, cuando un hombre hablaba de Dios como nadie lo había hecho antes: Frate Leopoldo da Casamacchia. Mientras la Iglesia predicaba en latín, Frate Leopoldo recitaba el Evangelio con una alegría contagiosa, brindando consuelo y esperanza a quienes lo escuchaban”, dice su sinopsis.

Ambientada a mediados del siglo XVII y basada libremente en hechos reales, la película resuena con fuerza en la actualidad a través de una historia que gira en torno a la libertad, el poder de la verdad y la relación entre las personas y el poder, con sus sombras y contradicciones. Con su profunda humanidad, el fraile Frate Leopoldo transformará la vida de quienes se crucen en su camino.

La producción se exhibirá fuera de competencia y tendrá su estreno mundial en la Sala Grande del Palazzo del Cinema, en el Lido de Venecia, inmediatamente después de la ceremonia de premiación. Está protagonizada por Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Alma Noce, Francesco Gheghi, Maurizio Lombardi, Paolo Rossi y Carlo Cecchi como el Papa Inocencio X.

*Con información de AFP.