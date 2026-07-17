Se dispararon los precios para la final del Mundial 2026: esto vale la entrada a España vs. Argentina

Los hinchas que lograron ganar el sorteo de las entradas a la final del Mundial 2026 tienen un auténtico tesoro en sus manos. Tras conocer a España y Argentina como clasificados, los precios se dispararon y ahora mismo superan los 100 millones de pesos.

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Detrás de los banquillos, por ejemplo, una ubicación de categoría 1 según la Fifa tiene un precio mínimo de 11.000 dólares (36 millones de pesos), pero puede incluso superar los 80.000 (262 millones de pesos).

En la categoría 2 la cosa no cambia. Los revendedores piden 8000 dólares por una entrada (26 millones de pesos). Incluso en la categoría 3 y categoría 4, ubicaciones que están lejos de la cancha y con una visibilidad menor, superan los 5.000 dólares (16 millones de pesos).

Esta situación se ha convertido en un dolor de cabeza para españoles y argentinos, que tendrían que endeudarse para poder ver a su selección en la final de la Copa del Mundo. Los que ya tienen boleta desde el sorteo de la Fifa tienen la posibilidad de revenderla en la página oficial, lo que supone un negocio ‘jugoso’ faltando dos días para el partido.

El primer duelo de Lamine Yamal vs. Leo Messi

Más allá de ser una final del Mundial 2026, el enfrentamiento de España vs. Argentina tiene un condimento especial por el encuentro de Lamine Yamal y Lionel Messi.

En 2007, una sesión fotográfica con fines benéficos reunió a una entonces promesa del Barça con un bebé al que le daba un baño. Diecinueve años después, aquel jugador, el argentino Lionel Messi, va a afrontar a ese niño español, Lamine Yamal, en la final del mundo.

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La increíble coincidencia refuerza la conexión entre ambas figuras. Dos talentos precoces, mimados en el centro de formación de La Masia en Barcelona y convertidos en estrellas del club azulgrana antes de liderar sus selecciones respectivas.

“He crecido un poquito y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima”, declaró Lamine Yamal días atrás.

Lamine Yamal, atacante de España. Foto: Getty Images

A sus 39 años, Messi sigue desafiando la lógica. Tras conquistar todos los grandes trofeos, incluido el último Mundial de Catar-2022, podría estar disfrutando de un descanso merecido. Pero aquí está, a punto de disputar su segunda final consecutiva en el torneo.

Y su actuación no es solo la de un símbolo, un veterano que ayuda con toda su experiencia, sino que continúa siendo lo que siempre fue: un jugador aparte, capaz de resolver situaciones imposibles con alguna genialidad.

En su sexto Mundial, el capitán de la albiceleste impulsa a los suyos con números impresionantes. Sus ocho tantos y cuatro asistencias lo sitúan en la cima de la carrera por la Bota de Oro del campeonato, igualado en goles con el francés Kylian Mbappé, pero por delante gracias a haber dado un pase decisivo más.

Lionel Messi, figura y capitán de Argentina. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

El duelo definitivo será este domingo, 19 de julio, en el Metlife Stadium. El pitazo inicial está programado para las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y se espera un impacto histórico en la cantidad de espectadores que estarán atentos a cada jugada.

La transmisión oficial estará disponible en DSports para toda Latinoamérica. En Colombia también estará disponible en televisión abierta a través de Caracol TV y Canal RCN.