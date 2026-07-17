Cambios en TransMilenio: cierran parte de una estación y modifican varias rutas

TransMilenio anunció nuevos cambios en la operación del sistema, especialmente en rutas troncales y horarios de los recorridos. La empresa de transporte les pidió a los ciudadanos que estén atentos a los ajustes y planeen sus viajes con anticipación.

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Una de las modificaciones se llevará a cabo en la estación temporal Avenida Calle 39 desde el lunes 20 de julio. La Secretaría de Movilidad indicó que se implementarán cierres nocturnos y durante los fines de semana en el acceso norte y los vagones 2 y 3.

Las restricciones se realizarán para permitir el avance de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá. Así quedarán los horarios de la estación:

De lunes a sábado (cada noche): Cierre total desde las 4:00 p. m. hasta las 4:30 a. m. del día siguiente.

Fines de semana (continuo): Cierre desde el viernes a las 10:00 p. m. hasta el lunes a las 4:30 a. m. Si el lunes es festivo, el cierre irá hasta el martes a las 4:30 a. m.

Las rutas y servicios del sistema también se modificarán de la siguiente forma:

Vagón 1 (Acceso Sur - Calle 37): Permanecerá habilitado y allí se tendrán las paradas de los servicios 8, B18, B74, B75, D24, H75, J24, J74 y L18.

Rutas A60 y F60: Tendrán una parada temporal asignada en el vagón 2 de la estación Calle 26 - Atrio.

Rutas B23, K23, C15 y H15: Omitirán temporalmente su parada en la estación Temporal Av. 39 en el horario del cierre.

Los cierres iniciarán el 20 de julio de 2026. Foto: SDM

TransMiZonal

Desde esta semana también se modificó la operación del TransMiZonal T11, que pasó a llamarse B647 Calle 134 cuando va hacia el norte y H647 Alpes cuando circula hacia el sur. El primer recorrido utilizará las vías principales: carrera 24 (en Tunal), NQS (alrededor de Ricaurte y el Campín) y la avenida carrera 9 (en Chicó).

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El H647 Alpes, por su parte, recorre tramos de la avenida carrera 9, la NQS y la Av. Boyacá. Las rutas operarán de lunes a sábado de 3:30 a. m. a 11:00 p. m. y durante los domingos y festivos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. Los días de ciclovía tendrán desvíos entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La otra ruta que tendrá cambios es la F408 - H408 Diana Turbay, que modificará los horarios de operación. Ahora, se habilitará de lunes a viernes de 3:00 a. m. a 10:00 p. m., los sábados de 3:00 a. m. a 9:00 p. m. y los domingos y festivos de 4:00 a. m. a 9:00 p. m.

Este servicio moviliza a pasajeros entre los sectores de Kennedy, Américas, Restrepo, Tunal y Usme. Por último, el TransMiZonal G530 Metrovivienda - H530 Fiscalía Alta cambiará sus horarios para mejorar la movilidad. Por lo que ahora estará activo de lunes a sábado de 3:00 a. m. a 10:00 p. m. y los domingos y festivos de 4:00 a. m. a 9:00 p. m.