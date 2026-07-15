Movilidad en Bogotá este 15 de julio: manifestaciones y novedades en las vías

Este miércoles 15 de julio de 2026 se han presentado accidentes de tránsito y complicaciones en las vías que han afectado la movilidad de la capital. Además, la Secretaría de Gobierno realizó acompañamientos a manifestaciones y plantones durante la jornada.

Estos son los cierres viales que afectarán la movilidad en Bogotá durante los próximos días

A las 4:00 p. m. está programada la movilización “Suroriente por la Vida”, que saldrá desde el Dolar City, de la carrera 10 con calle 27 Sur, en la localidad de San Cristóbal, hasta la Plaza de Bolívar.

La entidad indicó que está atenta a otras tres manifestaciones en la ciudad. Una de ellas se está desarrollando en la Agencia Nacional de Tierras, ubicada en el CAN.

Comunidades palenqueras del Valle del Cauca llegaron a las instalaciones y bloquearon los accesos de ingreso y salida, por lo que funcionarios y usuarios permanecen restringidos al interior de la entidad.

“Los voceros informan que se mantiene la solicitud de instalación de una mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), relacionada con sus peticiones sobre adjudicación de tierras”, explicó la Secretaría.

Las autoridades indicaron que a las afueras de la entidad, miembros de la comunidad están realizando labores de preparación de alimentos. En las instalaciones también se está llevando a cabo una manifestación de la Confederación Agraria Pacto Campesino.

La comunidad está solicitando que funcionarios de la ANT escuchen sus requerimientos. Sin embargo, no se registran afectaciones a la movilidad ni alteraciones al orden público por parte del grupo.

Asimismo, Sintratainal convocó un plantón para informar sobre sus demandas laborales en la avenida Jiménez con carrera Séptima, frente a la estación de TransMilenio Museo del Oro.

¿Cómo está la movilidad?

Durante la mañana y el mediodía de este miércoles 15 de julio, Bogotá registró varias novedades que afectaron la movilidad. Las mayores afectaciones se han presentado en Usaquén, donde un tractocamión se varó en la autopista Norte con calle 128, sentido sur-norte, ocupando un carril de la calzada.

Bogotá tendrá 18 nuevas cámaras de fotodetección: estos son los puntos

Además, sobre la calle 165 con carrera 7 se registró un choque entre un bus y un automóvil, con paso controlado para vehículos livianos. Las autoridades recomendaron tomar como vías alternas la calle 170 y la carrera 9.

En Fontibón, un tractocamión y un automóvil chocaron en la avenida Centenario con carrera 90, sentido occidente-oriente, mientras que en Los Mártires la caída de un árbol en la carrera 19B con calle 23 restringió un carril mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos adelanta las labores de remoción.

La jornada también estuvo marcada por varios vehículos varados y con problemas mecánicos. En Barrios Unidos, una volqueta quedó varada sobre la NQS con calle 63F, afectando un carril y generando tráfico de intensidad media, según la Secretaría de Movilidad.

Otro automóvil también presentó una falla mecánica en la calle 80 con carrera 23, sentido occidente-oriente, ocasionando congestión en el sector.

En Ciudad Bolívar, un bus varado sobre la autopista Sur con avenida Villavicencio también redujo la capacidad de la vía. En Kennedy se reportó una falla semafórica en la intersección de la avenida Guayacanes con calle 26 Sur.