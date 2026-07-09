Estos son los cierres viales que afectarán la movilidad en Bogotá durante los próximos días

Los conductores, peatones y usuarios del transporte público que se movilizan por la carrera 15, en la localidad de Chapinero, deberán prepararse para cambios en la movilidad. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó un nuevo Plan de Manejo de Tránsito (PMT) debido al inicio de obras de construcción de infraestructura de alcantarillado del proyecto urbanístico Plan Parcial Quora.

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Las intervenciones comenzarán a las 10:00 de la noche del jueves 10 de julio y se extenderán por un periodo aproximado de nueve meses, con trabajos y cierres permanentes durante las 24 horas del día.

Como parte de las obras, se realizará el cierre de los carriles oriental y central de la avenida carrera 15 entre la avenida calle 85 y la calle 87. Además, permanecerá cerrado en su totalidad el andén oriental del mismo tramo mientras avanzan los trabajos.

Los cambios también afectarán la ubicación de algunos paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Durante la ejecución de las obras, las paradas ubicadas entre la avenida calle 85 y la calle 87 serán trasladadas temporalmente a la carrera 15 entre las calles 83 y 84A.

Traslado de paraderos SITP por cierres en la carrera 15 entre avenida calle 85 y calle 87 en Chapinero Foto: Alcaldía de Bogotá

Por otro lado, otra de las intervenciones que impactará la movilidad en la capital será el cierre del vagón norte de la estación temporal de TransMilenio Av. Jiménez, debido a labores de izaje de “palomas”, nombre técnico que reciben las estructuras metálicas de soporte utilizadas en este tipo de obras. Según lo previsto, la intervención comenzará el 11 de julio.

Además, durante la ejecución de los trabajos también se restringirá el paso por el cruce peatonal del sector. Las labores se realizarán de lunes a viernes entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m., mientras que los fines de semana iniciarán a las 4:00 p. m. del sábado y se extenderán hasta las 4:30 a. m. del lunes.

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Las autoridades recomendaron a los ciudadanos programar sus desplazamientos con tiempo, especialmente durante las primeras semanas de intervención, cuando podrían presentarse mayores tiempos de recorrido.

Según las autoridades de tránsito, con estas obras se busca garantizar la seguridad de conductores, peatones y trabajadores durante la intervención de estas estructuras, así como mantener las condiciones de circulación mientras se ejecutan estas jornadas en dos sitios de vital importancia para los capitalinos.