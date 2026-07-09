¿Por qué está haciendo tanto calor en Colombia? Estos son los ocho departamentos con temperaturas superiores a 37 °C

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la principal explicación es la presencia de condiciones atmosféricas estables que reducen la formación de nubosidad en varias zonas del Caribe y permiten una mayor incidencia de la radiación solar sobre la superficie. A esto se suma la humedad característica de la región, que dificulta la disipación del calor y eleva la sensación térmica.

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El instituto también señaló que estas condiciones favorecen temperaturas por encima de los promedios históricos de julio, especialmente en el Caribe colombiano, el norte del Pacífico y algunos valles interandinos. Aunque en varias regiones se esperan lluvias durante la tarde o la noche, estas precipitaciones no serán suficientes para disminuir de manera significativa el calor acumulado durante el día.

Esto quiere decir que el intenso calor que se siente en varias regiones de Colombia obedece a una combinación de alta radiación solar, menor nubosidad y elevados niveles de humedad.

Justamente, en varias regiones del país, especialmente en el Caribe, los habitantes han reportado jornadas con sensación térmica elevada y un aumento en la exposición al calor durante las horas centrales del día. El Ideam ha venido monitoreando estas condiciones y emitió alertas por riesgo de golpe de calor en distintos departamentos.

Ideam ha reportado que las temperaturas superan ampliamente los promedios habituales de julio en varios puntos de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Departamentos con 37 °C en julio

Atlántico, La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y sectores del Valle del Cauca. En estas zonas se mantienen condiciones favorables para episodios de calor intenso y un mayor riesgo de golpe de calor, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

La ciudad con la temperatura más alta prevista para este 9 de julio es Barranquilla, donde el Ideam estima una máxima cercana a 39 °C y en Cartagena se esperan alrededor de 35 °C.

Las autoridades recomiendan evitar actividades físicas intensas al aire libre entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., mantenerse hidratado y usar ropa ligera. Los síntomas de un posible golpe de calor incluyen mareo, dolor de cabeza, debilidad, náuseas y confusión, por lo que el Ideam pidió especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares.

A nivel médico, un golpe de calor ocurre cuando el cuerpo no puede regular su temperatura y esta supera los 40°C. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además de la alerta por calor, el Ideam mantiene vigilancia sobre otros riesgos climáticos, por ejemplo, hay municipios con alertas por inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos, especialmente en regiones del Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía. Esto significa que el país enfrenta simultáneamente episodios de calor extremo en el Caribe y fuertes precipitaciones en otras zonas del territorio nacional.