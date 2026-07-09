Corte Suprema aplaza definir la situación legal de la senadora Martha Peralta por el caso UNGRD. Esta es la razón

SEMANA conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aplazó la sesión que tenía programada este jueves 9 de julio, para definir la situación jurídica de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, investigada por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Fuentes al interior del alto tribunal le confirmaron a esta revista que el magistrado Francisco Farfán, quien preside la Sala de Instrucción, pidió aplazar la discusión sobre la ponencia que construyó su colega Cristina Lombana, responsable de investigar este proceso.

Aunque en algunos sectores de la Corte habría cierta priorización para sacar adelante el caso contra Peralta, investigada por supuestamente direccionar contratos de la UNGRD, por ahora la sala será reprogramada hasta nueva fecha.

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