El padre y el hermano del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda le manifestaron a la Fiscalía General de la Nación su intención de no declarar en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de las masacres de El Aro y La Granja, por el cual el exmandatario fue citado a indagatoria el próximo 24 de julio.

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Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda habían sido citados por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que rindieran su declaración en este caso, que se adelanta por Ley 600 de 2000.

“Tras un análisis serio y responsable de lo acontecido anteriormente, mis representados han decidido de manera libre, consciente, voluntaria e informada, no comparecer a rendir nueva declaración”, señaló el abogado Sergio Clavijo, apoderado de los Monsalve. Esto por considerar que sus clientes no cuentan con las respectivas garantías procesales.

“Esta decisión obedece a la falta de garantías en su seguridad, integridad personal, buen nombre, dignidad y tranquilidad familiar”, enfatizó el jurista.

Hermano de Juan Guillermo Monsalve responsabiliza a Iván Cepeda y a Miguel Ángel del Río si algo le pasa a su familia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/tU3PDAPA3L — Revista Semana (@RevistaSemana) May 30, 2025

Los familiares del exparamilitar fueron testigos de la Fiscalía en el juicio que se adelantó en 2025 contra el exmandatario por supuesta presión y soborno a testigos.

En dicha oportunidad, los Monsalve coincidieron en señalar que habían recibido ofrecimientos y propuestas de todo tipo por parte del senador Iván Cepeda para que declararan contra el expresidente Uribe Vélez.

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Poco después de su primera declaración, y como dejaron constancia ante la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, empezaron a recibir amenazas en redes sociales y mensajes intimidatorios promovidos por algunos representantes de las víctimas de ese proceso.

“La estigmatización, los señalamientos públicos y la exposición mediática de la que fueron objeto inmediatamente después de su anterior testimonio -impulsados a través de publicaciones en la red social X y otras plataformas por el senador Iván Cepeda Castro, el abogado Miguel Ángel del Río Malo y el periodista Daniel Coronell- conllevan a tomar la presente determinación”, indicó el abogado mediante un comunicado.

Hermano de Juan Guillermo Monsalve responsabiliza a Iván Cepeda y a Miguel Ángel del Río si algo le pasa a su familia

En otro de los apartes expone que ni Monsalve Correa ni Monsalve Pineda cuentan con información frente a los hechos materia de investigación.

“Mis representados ya cumplieron plenamente con su deber ciudadano de colaboración con la justicia. No poseen información adicional que aportar”, añadió el penalista. Por esto, pidió que se respete la decisión de sus defendidos frente a este caso.

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“Su decisión no constituye acto de desobediencia ni pretende obstaculizar la administración de justicia. Por el contrario, es el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales a la vida, a la seguridad y a la protección de su dignidad, después de haber sido objeto de una campaña de desprestigio que los ha dejado en situación de vulnerabilidad”, añadió.

La versión de los Monsalve

Fuentes cercanas al caso señalaron que los Monsalve fueron citados para que dieran información sobre la presunta conformación de grupos paramilitares en la hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio de Yarumal (Antioquia), en la cual se habrían armado los hombres que ejecutaron las masacres de El Aro y La Granja.

Pruebas no practicadas



Para avanzar contra mí no han escuchado a este señor que en Justicia y Paz dijo:



¿Quién ordenó la masacre de El Aro? Ramiro Vanoy, exjefe del Bloque Mineros que envió a los hombres a la zona, declaró bajo juramento que Álvaro Uribe y su hermano Santiago… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 3, 2026

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha manifestado en diferentes oportunidades que jamás tuvo conocimiento y mucho menos participación en los hechos que rodearon las incursiones paramilitares ocurridas en los años 1996 y 1997.

Recientemente, el exmandatario aseguró que la Fiscalía General de la Nación había tomado la trascendental decisión de citarlo a indagatoria sin practicar ni evaluar la mayoría de las pruebas solicitadas por su defensa.