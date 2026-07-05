Este es el plan secreto con el que buscan presionar al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y que incluye la captura de Álvaro Uribe

SEMANA conoció, a través de fuentes de alta credibilidad, un plan secreto que estaría en marcha entre el Gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía de Luz Adriana Camargo con el fin de garantizar la no extradición del actual presidente bajo la nueva administración de Abelardo De La Espriella, y la permanencia de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).

El paso definitivo sería la captura del expresidente Álvaro Uribe. Una de las fuentes consultadas por SEMANA dijo: “Ya está redactada la orden de captura de Uribe, es la presión de Petro para negociar”.

Con esa eventual decisión judicial, se estaría buscando forzar una negociación política con el nuevo presidente De La Espriella.

Uribe está citado a indagatoria el próximo 24 de julio, a pocos días de la posesión de De La Espriella, por las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

La posible detención del expresidente Uribe le pondría una fuerte presión a De La Espriella. Asimismo, se trataría de una decisión apresurada y en contravía de las mismas directrices de la fiscal Camargo que apuntan a que la privación de la libertad debe ser el último recurso en un proceso judicial.

Dicho caso estaría basado en dos testigos, uno público y otro reservado, ambos rodeados de dudas sobre la credibilidad de la que gozan, tal como ocurrió con Juan Guillermo Monsalve, el llamado testigo estrella en un proceso donde Uribe fue absuelto y libre. En ese proceso también se buscó interrogar a Uribe antes de la posesión del entonces presidente electo Iván Duque. Lo mismo que va a ocurrir ahora con De La Espriella. De hecho, a pocos días de la reciente segunda vuelta presidencial, la Fiscalía llamó a Uribe a responder por los hechos mencionados.

El nerviosismo que habría llevado a construir este plan tiene su origen en las declaraciones de De La Espriella, quien ha reiterado que está dispuesto a extraditar a Petro a Estados Unidos, si así lo solicita la justicia de ese país, y también en los hallazgos del empalme anticorrupción donde se han encontrado presuntas irregularidades cometidas por la actual administración.

SEMANA conoció que De La Espriella no se dejará presionar por ninguna circunstancia en su plan de defender a Colombia y la Constitución.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia está al tanto de este plan fraguado entre el Gobierno Petro y la Fiscalía de Luz Adriana Camargo, según las fuentes consultadas y que gozan de entera credibilidad.