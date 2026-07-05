La triste muerte de Amarok, el lobo gris que el tráfico de animales llevó a Colombia y fue rescatado de una vida de perro callejero

El Colorado Wolf & Wildlife Center, una reserva de fauna salvaje ubicada en Estados Unidos, informó que Amarok, el lobo que hace una década llegó a Colombia de manera ilegal y estuvo viviendo una vida de perro callejero, murió.

El portentoso animal que se ganó el corazón de los conservacionistas padeció un cáncer agresivo en su mandíbula, enfermedad que a pesar de los esfuerzos médicos terminó costándole la vida.

“Tenemos el corazón roto de informar a todos que nuestro Amarok cruzó el puente del arco iris el 7 de junio. Hace unos meses, nuestros veterinarios lo examinaron y descubrieron una masa creciendo en su mandíbula que estaba más allá del alcance de la eliminación”, escribió el centro de conservación.

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Los exámenes médicos veterinarios revelaron a través de una histopatología que la enfermedad que parecía Amarok era un tipo agresivo de cáncer que eventualmente afectaría su calidad de vida.

“Nuestro personal, cuidadores y veterinarios continuaron haciéndolo sentir cómodo a través de cuidados especializados, cambios en la dieta y el manejo del dolor. El día que Amarok rechazó su medicación, sabíamos que teníamos que tomar la decisión compasiva de ayudarlo a cruzar”, indicó.

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El animal, que era una especie de “consentido” del centro de conservación, fue calificado como “una leyenda”.

“Fue nuestro único rescate internacional con una historia de origen muy única. Nació en Colorado y de alguna manera fue introducido de contrabando en Colombia, América del Sur. Fue encontrado vagando por las calles con perros callejeros y tuvo la impresión de un collar alrededor de su cuello”, recordó el Colorado Wolf & Wildlife Center.

Al verlo en las calles de La Estrella, un pequeño municipio vecino de Medellín, los lugareños alertaron a las autoridades.

“Lo observaron y sabían que este no era un perro callejero ordinario. Funcionarios lo capturaron y su ADN le hicieron una prueba, y terminó encontrando un hogar temporal en el Parque Zoológico de Santa Fe en Medellín, Colombia. Los lobos grises no son nativos de América del Sur, así que Amarok rápidamente se convirtió en una celebridad y se conquistó los corazones de todos los que lo observaron. El personal del zoológico lo adoraba lo suficiente como para reconocer que Colombia no era un hogar adecuado para él”, añadieron.

En 2017, Amarok fue trasladado a Colorado. Allí no solamente fue tratado como se debía, también se convirtió en embajador del comercio ilegal de vida silvestre, de manera que los visitantes al centro de protección lo buscaban para tomarse fotos con él y demostrarle cariño.

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También, terminó “educando a decenas de miles de invitados sobre las crueles realidades que muchos animales enfrentan que nunca salen a la luz públicamente”.

Amarok también encontró allí una pareja, Koda, su primer amor, de la que fue inseparable hasta el momento en que ella falleció.

“Amarok fue tan amado que es difícil traducirlo en palabras. Nuestros corazones pesan por cada persona que Amarok tocó a lo largo de los años. Desde su equipo de cuidado en Colombia hasta sus cuidadores en CWWC, hasta cada invitado que fue honrado con uno de sus icónicos besos de 3 minutos; fue un amigo para todos y nunca será olvidado”, escribió el centro de conservación.