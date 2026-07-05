Reciclar para jugar: la iniciativa que llevó a más de 1.700 niños a recolectar toneladas de residuos

El reciclaje y el deporte se unieron en varios municipios del Valle de Aburrá a través de una iniciativa que buscó promover hábitos ambientales entre niños y sus familias. La actividad reunió a cientos de participantes del torneo clasificatorio del Baby Fútbol, quienes asumieron un reto que iba más allá de la competencia deportiva.

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La jornada se desarrolló con el apoyo de administraciones municipales y una empresa de servicios públicos, bajo una estrategia enfocada en incentivar el aprovechamiento de residuos reciclables y fortalecer la educación ambiental desde la infancia. La participación de las familias fue uno de los componentes centrales de la actividad.

Como resultado de la campaña, 1.714 niños lograron recolectar 5.324 kilogramos de material reciclable, equivalentes a más de 5,3 toneladas, que fueron entregados a cambio de los uniformes oficiales con los que disputarán el clasificatorio del Baby Fútbol. La estrategia, denominada Eco Campeones, fue liderada por las alcaldías de Bello, Sabaneta, Caldas y Copacabana en alianza con Interaseo y sus sociedades en el Valle de Aburrá.

Para obtener su uniforme, cada participante debía entregar dos costales de material aprovechable, una condición con la que los organizadores buscaban incentivar el reciclaje desde los hogares y demostrar que el cuidado del medio ambiente también puede integrarse a las actividades deportivas.

Niños cambiaron residuos por uniformes y lograron recuperar más de 5 toneladas de material reciclable. Foto: Compartida por Baby Fútbol

Según explicó Paula Sierra, gerente de las sociedades de Interaseo en Antioquia, la respuesta de los participantes evidenció el compromiso de las familias con este tipo de iniciativas.

“La recolección de más de cinco toneladas de material reciclable es una muestra de que las familias y los niños del Valle de Aburrá están dispuestos a asumir un papel protagónico en la construcción de territorios más sostenibles. Cada costal de reciclaje entregado representó mucho más que material aprovechable; fue un mensaje de compromiso, responsabilidad y amor por el medio ambiente por parte de cientos de niños y sus familias”, afirmó.

La jornada contó con la participación de varios municipios del Valle de Aburrá. En Bello se recolectaron 2.880 kilogramos de material reciclable y se entregaron 1.120 uniformes. En Copacabana fueron recibidos 1.235 kilogramos, lo que permitió distribuir 360 uniformes. Por su parte, en Caldas se recolectaron 1.209 kilogramos y se entregaron 234 uniformes. El comunicado también señala que la jornada correspondiente a Sabaneta aún estaba pendiente de realizarse.

El deporte y la sostenibilidad volvieron a marcar un gol a favor de las comunidades del Valle de Aburrá. Foto: Compartida por Baby Fútbol y Bello Aseo

Los 5.324 kilogramos de residuos recuperados evitaron que ese material terminara contaminando el entorno y, al mismo tiempo, promovieron prácticas responsables de separación y aprovechamiento de residuos dentro de los hogares participantes.

La estrategia también buscó transmitir un mensaje educativo sobre el papel que pueden desempeñar los niños en la protección del medio ambiente. Para los impulsores de la campaña, combinar el deporte con acciones de reciclaje permite fortalecer la formación ciudadana y fomentar el trabajo en equipo desde edades tempranas.