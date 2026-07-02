¿Qué hay detrás de este fenómeno? La pérdida de elefantes africanos podría provocar la desaparición de especies de escarabajos

Entre las grandes riquezas del planeta, la biodiversidad es una de las más valiosas. Aunque el término suele asociarse únicamente con la variedad de animales y plantas, en realidad también abarca microorganismos, ecosistemas y la diversidad genética que permite a las especies evolucionar y adaptarse a los cambios del entorno.

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En este complejo equilibrio, los elefantes desempeñan un papel mucho más importante que el de ser uno de los animales más emblemáticos de la fauna silvestre. Además de su imponente tamaño, son una especie clave para el funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, una reciente investigación advirtió que su desaparición podría desencadenar consecuencias que afectan incluso a pequeños insectos como los escarabajos peloteros.

Un estudio publicado en la revista Science, liderado por investigadores de la Universidad de Princeton y la Universidad de Florida, reveló que los elefantes africanos desempeñan un papel fundamental en la supervivencia de los escarabajos peloteros en las sabanas de Kenia.

Los científicos comprobaron que, cuando los elefantes desaparecen, las poblaciones de estos insectos se reducen drásticamente, lo que afecta procesos esenciales para el equilibrio del ecosistema, como el reciclaje de nutrientes, la dispersión de semillas, la fertilidad del suelo y el control de parásitos.

La desaparición de los elefantes pone en riesgo a los escarabajos peloteros. Foto: Getty Images

“Los elefantes son carismáticos y se presta mucha atención a su conservación, pero principalmente por su propio beneficio. Este artículo aporta un nuevo argumento, demostrando que los elefantes son fundamentales para la infraestructura ecológica. Sus excrementos sustentan a toda una comunidad de insectos que, en conjunto, prestan servicios valorados en miles de millones de dólares anuales”, explicó Todd Palmer, doctor en biología.

Como parte del análisis, los expertos retiraron a los elefantes de varias zonas experimentales y observaron que las poblaciones de escarabajos colapsaron. Además, comprobaron que el estiércol de elefante atrae una mayor cantidad y diversidad de estos insectos que el de cualquier otro gran mamífero, lo que evidencia la estrecha relación entre ambas especies.

Estas conclusiones fueron posibles gracias al experimento ecológico UHURU, desarrollado desde 2008 en el Centro de Investigación Mpala, en Kenia. Quince años después de su puesta en marcha, el proyecto ha permitido entender con mayor precisión qué ocurre cuando desaparecen los grandes mamíferos de la sabana.

Los elefantes cumplen un papel mucho más importante que el de ser uno de los animales más emblemáticos de África. Foto: Getty Images

Para ello, los científicos instalaron parcelas cercadas que excluyen de manera selectiva a animales de distintos tamaños, recreando el proceso de extinción que suele afectar primero a las especies de mayor tamaño, como los elefantes.

Los resultados fueron contundentes. En las parcelas donde no había elefantes se registró una disminución del 67 % en el número de escarabajos peloteros, una reducción del 51 % en su biomasa y una pérdida del 23 % de las especies presentes, lo que demuestra el papel irremplazable que desempeñan estos gigantes en la conservación de la biodiversidad.