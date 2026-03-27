Un logro más a los héroes de vida: el “arma biológica” que está protegiendo a los elefantes de grave peligro

En regiones de África y Asia, la convivencia entre comunidades rurales y elefantes se ha vuelto cada vez más difícil, pues el crecimiento de los cultivos y la reducción de los espacios naturales han hecho que estos animales tengan que invadir zonas agrícolas en busca de alimento, algo que genera pérdidas económicas y conflictos constantes.

Investigadores han explorado diferentes opciones que permitan reducir los enfrentamientos sin dañar a ninguna de las partes y es aquí donde aparece la “arma biológica” inofensiva, un animal fundamental en la vida y parte de esta estrategia llamativa que ha ganado terreno: el uso de abejas como barrera natural para mantener a los elefantes alejados.

Un aliado inesperado en el campo

La idea no surgió en laboratorios, sino a partir de observaciones hechas por agricultores locales. Durante años, notaron que los elefantes evitaban ciertos árboles donde había colmenas activas. Ese comportamiento llamó la atención de expertos, quienes comenzaron a estudiarlo con mayor profundidad.

Investigaciones lideradas por la organización Save the Elephants junto a universidades aliadas confirmaron que no se trataba de coincidencias. El sonido de las abejas provoca en los elefantes una reacción inmediata de retirada.

La estrategia nació en el campo, tras notar que los elefantes evitaban zonas con colmenas activas. Foto: Adobe Stock Photo

Aunque estos mamíferos tienen una piel gruesa, poseen zonas especialmente sensibles como la trompa, los ojos y el interior de las orejas. Las picaduras en esas áreas representan una amenaza real, por lo que desarrollaron un rechazo instintivo hacia cualquier señal que indique la presencia de enjambres.

A partir de este hallazgo, surgió una solución práctica: instalar colmenas en puntos estratégicos para crear una especie de “cerca viva” alrededor de los cultivos.

Cómo funcionan las vallas de colmenas

El sistema consiste en ubicar colmenas —algunas reales y otras simuladas— entre postes distribuidos a lo largo del terreno. Esta combinación genera estímulos visuales, olfativos y sonoros que confunden a los elefantes, quienes no logran distinguir cuáles contienen abejas activas.

Este método fue puesto a prueba en comunidades cercanas al Parque Nacional de Tsavo Oriental, donde se llevó un seguimiento durante varios años. En ese periodo se registraron miles de intentos de ingreso de elefantes a zonas de cultivo.

El sistema mezcla señales visuales y sonoras para impedir que los elefantes identifiquen colmenas activas. Foto: Getty Images

Los resultados han sido contundentes: durante las épocas de cosecha —cuando aumenta el riesgo de incursiones— la presencia de estas “vallas” logró reducir significativamente las visitas de los animales, alcanzando niveles de efectividad cercanos al 86 %.

Más allá de su impacto inmediato, esta estrategia también ofrece beneficios adicionales. Las comunidades pueden aprovechar la producción de miel como fuente de ingresos, lo que convierte a esta solución en una alternativa sostenible.