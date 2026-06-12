Prueba de fuego para Colombia: especial de SEMANA sobre el fenómeno del Niño 2026

Con la confirmación del inicio del fenómeno del Niño por parte del Ideam, se consolidan las preocupaciones de diversos gremios sobre la preparación del país para este evento climatológico que ya ha dejado estragos en años anteriores.

Oficial: Ideam declara el inicio del fenómeno de El Niño 2026

Por esta razón, SEMANA conversó con múltiples expertos de rubros como energía, agua, meteorología, cambio climático y sostenibilidad para tener una perspectiva más clara de lo que puede ser este fenómeno natural en el país, que se ha proyectado que será uno de los más fuertes de la historia.

Para hablar de meteorología y cambio climático, fueron invitados Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam; Max Henríquez, meteorólogo con más de 40 años de carrera, conocido por pronosticar la tragedia de Armero en 1985, y Camilo Prieto, docente de la Universidad Javeriana en energía y sostenibilidad.

La llegada del fenómeno del Niño trae consigo diferentes retos. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Ellos explican cómo funciona un fenómeno de El Niño, cómo se diagnostica y se categoriza, qué es lo que se recomienda a nivel nacional y local para contener los estragos del evento, y de qué forma se presentará en cada región del país.

Luego, en temas de energía, se habló con Alejandro Castañeda, presidente de la Andeg; con Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Juan Manuel Santos, y Camilo Prieto, que por su conocimiento técnico también aportó algunos conceptos.

Este es uno de los rubros donde hay más inconvenientes en las proyecciones para 2027; situaciones a nivel financiero, el manejo del Gobierno Nacional y una serie de proyectos inconclusos hacen que, a nivel energético, Colombia tenga “un sistema debilitado” y que soluciones de choque sean propuestas, pero no aplicadas.

Finalmente, a nivel hídrico, se conversó con Natasha Avendaño, gerente general del Acueducto de Bogotá, para esclarecer las posibilidades de racionamiento en la capital colombiana, situación que no quisiera ser vivida nuevamente por los bogotanos.

En esta materia, la capital tuvo una preparación bastante favorable para afrontar un fenómeno del Niño como lo proyecta el Ideam; sin embargo, hay escenarios donde puede haber complicaciones.

"Es muy probable que se alcancen récords de temperatura", directora del Ideam en SEMANA. Foto: SEMANA (Juan Carlos Sierra) / Getty Images (lamyai) / Montaje: Semana

Por ahora, las predicciones climáticas indican probabilidades superiores al 95 % de que las condiciones del fenómeno del Niño se mantengan y fortalezcan en el transcurso del segundo semestre de 2026, extendiéndose inclusive hasta el primer trimestre de 2027.

Adicionalmente, el Ideam confirmó en su comunicado que esta probabilidad es del 63 %. Esto significa que puede “superar el umbral de 2,0 °C de anomalía de temperatura superficial del mar, lo que lo ubicaría, potencialmente, entre los eventos (de tipo) El Niño de mayor magnitud observados desde 1950″.

No se pierda este especial, que encontrará este fin de semana en semana.com y el 20 de junio en la edición impresa de SEMANA.