Se encienden las alarmas en España por nueva ola de calor que elevaría el riesgo de incendios a niveles “extremos”

Los devastadores incendios forestales que enfrenta España mantienen en alerta al país y generan preocupación a nivel internacional por el enorme impacto ambiental y humano que provocan. Este tipo de emergencias se caracteriza por la propagación incontrolada del fuego en zonas forestales no destinadas a arder, lo que causa graves daños a los ecosistemas y pone en riesgo a la población, las viviendas y las infraestructuras.

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De acuerdo con información de Protección Civil de España, cada año se registran, en promedio, unos 17.000 incendios forestales que afectan alrededor de 114.000 hectáreas. Aunque la mayoría son de pequeña magnitud, cerca de 80 incendios anuales tienen consecuencias directas para la población.

La gravedad de la situación queda reflejada en la emergencia que vive actualmente el país, donde se desarrolla el mayor incendio forestal de su historia reciente, con cerca de 77.000 hectáreas consumidas por las llamas en distintas áreas. La crisis también alcanza a Francia.

Aunque algunos focos comienzan a ser controlados, las autoridades advierten que la situación continúa siendo muy compleja.

La ola de calor dispara las alarmas en España por el riesgo extremo de incendios forestales. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

A este escenario se suma la preocupación por la llegada de una nueva ola de calor que podría agravar aún más el riesgo de incendios. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este lunes 27 de julio el peligro es moderado en buena parte del norte y del centro peninsular, pero alcanza niveles muy altos o extremos en el área mediterránea y el suroeste del país.

Las previsiones indican que, a partir del martes, el ascenso de las temperaturas elevará el riesgo de incendios hasta niveles muy altos o extremos en gran parte del territorio nacional, creando condiciones especialmente favorables para la rápida propagación de las llamas.

De acuerdo con la AEMET, este episodio estará impulsado por un sistema de altas presiones que favorecerá una atmósfera estable y un aumento progresivo de las temperaturas durante los próximos días. El organismo advierte que la ola de calor representará un riesgo importante e incluso extraordinario, especialmente para los adultos mayores, las personas con enfermedades previas y otros grupos vulnerables.

La AEMET prevé que el peligro pase de moderado a muy alto o extremo en gran parte del país. Foto: Getty Images

Asimismo, recomienda extremar las precauciones durante las actividades al aire libre, ya que las altas temperaturas pueden afectar la salud y aumentar la probabilidad de nuevos incendios. En caso de que se originen más focos, las condiciones meteorológicas también podrían dificultar las labores de extinción.

La agencia meteorológica estima que este episodio podría prolongarse hasta el 2 de agosto, por lo que insta a la población a mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico y a seguir las recomendaciones de las autoridades para reducir los riesgos asociados tanto al calor extremo como al elevado peligro de incendios forestales.