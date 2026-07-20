Incendio forestal en Santander sigue expandiéndose: autoridades piden refuerzos para controlar la emergencia

El incendio forestal que afecta al municipio de El Peñón, en Santander, continúa fuera de control y ha generado una creciente preocupación entre las autoridades locales. La emergencia, que se desarrolla en una zona montañosa de difícil acceso, ha dificultado las labores de los organismos de socorro, que enfrentan serias limitaciones para ingresar por vía terrestre y contener el avance de las llamas.

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De acuerdo con el alcalde Ferney Santamaría, el fuego ya ha consumido cerca de 50 hectáreas de bosque virgen, por lo que solicitó apoyo aéreo con helicópteros para reforzar las tareas de extinción. La conflagración completa más de 72 horas activa y su magnitud quedó en evidencia tras la difusión de imágenes y videos en redes sociales.

En la atención de la conflagración participan los cuerpos de bomberos de los municipios de Landázuri y Vélez, que trabajan para evitar que las llamas continúen propagándose hacia otras áreas del territorio.

Ya son 50 hectáreas afectadas en El Peñón #Santander. Autoridades piden apoyo helicoportado tras el difícil acceso por ser montañoso. pic.twitter.com/1rmDJDibM1 — Mely Múnera (@MelyMunera) July 20, 2026

De acuerdo con la oficina de Gestión del Riesgo de El Peñón, las veredas más cercanas al incendio son Panamá, Buena Esperanza, Porterito y La Victoria, por lo que las autoridades mantienen un monitoreo permanente en estos sectores.

Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para prevenir nuevos incendios, recomendando no realizar quemas controladas, evitar encender fogatas durante paseos al aire libre y abstenerse de quemar basuras.

#Noticia 🔴| Las autoridades mantienen la atención sobre el incendio forestal que afecta al municipio de El Peñón, en límites con Bolívar, donde continúan las labores para evitar que la emergencia siga propagándose.



Eduard Jesús Sánchez, jefe de la Oficina para la Gestión del… pic.twitter.com/dATwFlPicm — Canal TRO (@CanalTRO) July 19, 2026

Por su parte, el coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, informó que las autoridades departamentales ya solicitaron apoyo al Gobierno nacional para fortalecer la atención de la emergencia.

Según explicó, el caso fue reportado a la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el propósito de gestionar recursos adicionales que permitan aumentar la capacidad de respuesta frente al incendio forestal que afecta al municipio de El Peñón.

Hasta el momento, no se ha entregado un balance oficial sobre los daños ocasionados ni sobre el número de hectáreas afectadas por el incendio forestal.