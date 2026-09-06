Así le fue a Barranquilla en su primer mes como capital alterna del Gobierno de Abelardo De La Espriella: hay muchas curiosidades

Barranquilla está a punto de cumplir un mes como sede alterna de la Presidencia de la República bajo el mandato de Abelardo Gabriel De La Espriella Otero, un anuncio que causó revuelo en todo el territorio nacional por trasladar la agenda del poder Ejecutivo en el corazón del Caribe colombiano, lo que ha hecho que se den cambios en ámbitos de seguridad, energía, turismo y sobre todo en el sector productivo.

SEMANA conversó con varios analistas y agremiaciones, quienes precisaron que, aunque 30 días es muy poco tiempo para un análisis, los cambios son notables en la voluntad política y la contundencia de las autoridades luego de que el presidente de los colombianos entregara directrices.

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Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia.

Uno de los puntos que han sido claves en la agenda es la seguridad, pues cuando comenzó a funcionar esta sede en Barranquilla, había una ola de homicidios y hechos de violencia que no podían detener. El profesor e investigador de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, señaló que existe un cambio en la manera como el Gobierno nacional está enfrentando las estructuras criminales que han colocado en jaque la tranquilidad de la ciudadanía.

“Si bien un mes es una ventana de tiempo muy limitada para hacer balances de gestión, lo que sí se nota, primero, es un cambio significativo en la actitud del Ejecutivo Nacional con respecto a cómo enfrentar a la criminalidad. Y, además, ese mismo cambio se ha dado también en cuanto a la coordinación y cooperación que se está viendo entre el nivel nacional, el nivel departamental y el nivel distrital para abordar de manera conjunta las problemáticas de inseguridad”, explicó Trejos.

Controles de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Y es que luego de los anuncios del presidente De La Espriella para combatir a las bandas criminales y de extorsionistas, hubo un remezón en los centros penitenciarios de la ciudad, donde hubo traslado de peligrosos delincuentes.

“Una de las medidas, que todavía es muy difícil medir su impacto, pero que seguramente en el mediano plazo vamos a ver de forma positiva, es el traslado de criminales de alto perfil que estaban recluidos en cárceles de Barranquilla hacia otros centros de reclusión nacional. Eso debiera traducirse en una disminución de la extorsión, ya que a ellos les costaría cierto tiempo volver a construir la infraestructura criminal que se necesita para seguir desarrollando la actividad extorsiva”, aseguró el investigador.

Frente al traslado de los cabecillas de estas organizaciones delincuenciales a una cárcel en alta mar, el profesor Trejos fue claro en decir que este tipo de contundencia en los discursos y en las acciones ha hecho que la criminalidad tiemble. En ese contexto, dijo que en el caso de Digno Palomino, señalado líder de Los Pepes, manifestó públicamente su voluntad de someterse a la justicia.

“Vimos que Digno Palomino, el líder de Los Pepes, le manifestó de manera pública al Gobierno su intención o voluntad de someterse a la justicia. Si bien ya lo habíamos visto durante la administración Petro, quizás, en este caso, el hecho de verse ante la posibilidad de ser recluido en alta mar acelera o incentiva que haga este tipo de manifestaciones”, señaló Trejos.

En medio de esta compleja situación, el presidente De La Espriella no tardó en entregar resultados contundentes frente a los casos de homicidio y operaciones de la Policía Nacional que fueron adelantadas entre el 22 y 31 de agosto, donde lograron el desarrollo de siete operaciones y 22 allanamientos que dejaron 39 personas capturadas, entre ellas cuatro señalados cabecillas.

“Y hay un resultado que habla por sí solo: la semana pasada Barranquilla registró 8 homicidios, una reducción del 58 % frente a la semana anterior y por debajo del promedio de las últimas siete semanas”, aseguró De la Espriella.

El jefe de Estado precisó que van a atacar a las bandas criminales de todo el territorio nacional y de Barranquilla con todas las capacidades que tienen los integrantes de la Fuerza Pública.

“La seguridad se recupera con autoridad, inteligencia y presencia permanente en las calles. A los criminales de Barranquilla: vamos por ustedes. No habrá tregua ni territorio seguro para el delito”, afirmó el presidente.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Para Trejos, será necesario observar el comportamiento de los indicadores durante los próximos meses antes de determinar si las medidas adoptadas producen una reducción sostenida de los principales delitos.

“Hay que dejar que el tiempo pase porque, como digo, un mes es muy poco tiempo para ver cambios significativos, pero sí ya hay una actitud distinta, y esa actitud distinta está produciendo unas acciones que seguramente van, en el mediano plazo, a empezar a mostrarnos un descenso del homicidio y de la extorsión en el área metropolitana, y esperemos que también en el departamento del Atlántico”, agregó.

Desde la economía

La designación como sede alterna también ha hecho que personas influyentes del país hayan llegado a la capital del Atlántico, como lo fue la reunión de importantes empresarios de Colombia con el presidente, donde tocaron varios temas coyunturales del país, como por ejemplo las ayudas clave para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del lunes 10 de agosto.

Para Mario Muvdi, representante de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), durante el mes de agosto que entró en función la sede de Abelardo De La Espriella en Barranquilla, la métrica mostró un ligero repunte después de un primer semestre complejo para la hotelería.

“Obviamente ha habido un repunte, y no solamente por la presencia del doctor Abelardo aquí en Barranquilla, sino por muchos eventos de ciudad que se han tenido, como Sabor Barranquilla, que acaba de finalizar, donde estuvo el presidente apoyando, y otros eventos que hemos tenido aquí”, indicó.

La Ventana al mundo en Barranquilla Foto: Guillermo Torres / Semana

Muvdi sostuvo que, además, la economía local se ha logrado dinamizar por las reuniones de alto nivel que se están llevando a cabo en la ciudad y estas personas se hospedan en hoteles de alta gama con los que cuenta esta zona del país.

“Ha habido visitas, reuniones de la Presidencia aquí, con los ministros, con todas las personas que trabajan de una u otra manera con la Presidencia, con empresarios que han hecho reuniones. Y es la mira puesta que está en Barranquilla, y la expectativa es muy grande para todo, no solamente para la hotelería, sino para todos los sectores de la economía de la ciudad”, afirmó.

No obstante, aclaró que la situación del sector hotelero durante 2026 continúa siendo compleja. Según explicó, los niveles de ocupación durante buena parte del año estuvieron por debajo de los registrados en 2025.

“Han sido unos meses del primer semestre muy, muy duros, y no solamente en Barranquilla, sino en muchas partes de Colombia. Agosto casualmente tuvo un ligero repunte de la ocupación hotelera en los hoteles afiliados a Cotelco”, sostuvo.

Desde Cotelco Atlántico hicieron un llamado al Gobierno de Abelardo De La Espriella para que haya una revisión de la regulación de las viviendas turísticas y las rentas cortas, que consideran competencia directa para la hotelería formal.

“Yo le pido al Gobierno reevaluar el tema de las viviendas turísticas, que se ha disparado muchísimo en el país, y eso tiene afectada un poco la hotelería formal. No se está hablando de que no estén, sí tienen que estar, pero la invitación es a que lleguemos a unos controles más exhaustivos”, manifestó Muvdi.

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Decisiones “aguantadas”

Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de Intergremial Atlántico, en conversación con esta revista, indicó que ha sido clave la voluntad política del Gobierno nacional con los diferentes proyectos que estaban retenidos desde el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Sin duda alguna, hemos visto a Barranquilla como un epicentro de Gobierno, de toma de decisiones, una ciudad protagonista precisamente en las decisiones importantes del Gobierno nacional. Y ahí yo creo que uno de los temas fundamentales es que eso se ha traducido en anuncios de decisiones relevantes”, manifestó.

Sostuvo que es clave que proyectos como el de impulsar la navegabilidad del río Magdalena desde el kilómetro 631, en Barrancabermeja, hasta el kilómetro cero, en Bocas de Ceniza, son claves para el desarrollo de la región y la economía de las empresas en materia de logística.

Puerto Mocho Foto: Alcaldía de Barranquilla

A esto sumó la decisión de agilizar el proyecto de ampliación de SPEC en Cartagena y los movimientos alrededor del aeropuerto Ernesto Cortissoz, donde el Gobierno ha anunciado prioridad para la iniciativa privada que se encuentra bajo evaluación de la Agencia Nacional de Infraestructura y para las intervenciones que actualmente se adelantan en la terminal.

“Sí vemos que esa cercanía con la ciudad, esa cercanía con el territorio y la región Caribe, se ha traducido en decisiones fundamentales que estaban, por decirlo de alguna manera, aguantadas y frenadas”, aseguró Cepeda.

Los diferentes sectores de Barranquilla y el Atlántico esperan que el desarrollo siga llegando hasta esta zona del Caribe colombiano.