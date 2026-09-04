Char envía mensaje a De la Espriella tras golpe a Bendito Menor: “Es inaceptable que los colombianos vivan con miedo”

El golpe contra Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, no terminó con el operativo realizado en La Guajira. El presidente de la República anticipó que este viernes habrá “nuevos anuncios y grandes noticias” para el país.

Bendito Menor y La Bebecita fueron abatidos; presidente De La Espriella viaja a La Guajira para dar detalles del operativo

La muerte del señalado cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada provocó un nuevo mensaje del Gobierno nacional contra las estructuras criminales y recibió el respaldo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

Alias Bendito Menor fue dado de baja por la Policía Nacional en Riohacha junto con su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, en un operativo ejecutado por la Policía Nacional y celebrado por el presidente Abelardo De La Espriella.

Tras el operativo, el presidente publicó un mensaje en el que aseguró que los delincuentes y “narcoterroristas” que desafíen al Estado “van a caer bajo la fuerza de las armas y las leyes de la República”.

Pero dejó además una frase que generó gran expectativa: “Mañana, grandes noticias tendremos”.

El mandatario no entregó en ese mensaje detalles sobre cuáles serán esos anuncios, por lo que cualquier interpretación sobre una próxima operación o decisión específica sería, por ahora, una especulación.

Horas después, Char publicó un mensaje en el que felicitó al mandatario por su decisión de “ir detrás de los criminales” y respaldó la actuación de la Fuerza Pública.

El mensaje del mandatario barranquillero llega en un momento en que el Gobierno nacional busca endurecer su ofensiva contra las estructuras que operan en distintas regiones del país.

El alcalde fue contundente: “O los criminales se someten a la justicia, o la justicia irá por ellos”, escribió.

Pero hubo otra frase que llamó aún más la atención. Char aseguró que en Colombia “no puede haber territorio ni escondite” para quienes, según sus palabras, siembran terror y violencia.

¿Quién era Bendito Menor?

Alias Bendito Menor había ganado poder dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, estructura que, según las autoridades y los reportes sobre su accionar, tenía una fuerte presencia en Riohacha y otros sectores de La Guajira.

A Pérez Toncel se le señalaba de estar al frente de esta organización, a la que se le atribuyen hechos como masacres, asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones, además de disputas por el control territorial y de rutas utilizadas para actividades relacionadas con el narcotráfico.

La estructura también habría mantenido enfrentamientos con otras organizaciones criminales que buscan controlar corredores estratégicos del Caribe.

Alias Bendito Menor se ha grabado en múltiples ocasiones desafiando a la fuerza pública y al mismo presidente Abelardo De La Espriella. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

La operación representa, por ello, un golpe importante contra una organización que había conseguido consolidar poder en la región.

Sin embargo, el mensaje de Char apunta a que la estrategia no debería terminar con la caída de un cabecilla.

El alcalde expresó su respaldo a la política de seguridad del Gobierno y destacó la labor de los uniformados que participaron en el operativo. Para Char, la señal que debe quedar es que el Estado irá tras quienes continúen utilizando la violencia para controlar territorios.

Ahora queda por conocer qué hay detrás del mensaje presidencial de “grandes noticias”. Mientras tanto, el Gobierno mantiene el discurso de una ofensiva frontal contra las estructuras criminales y sus principales cabecillas.