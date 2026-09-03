Presunto motín en la Cárcel El Bosque de Barranquilla: estaría relacionado con orden de traslado de presos del presiente De La Espriella

Un día después de una protesta de los presos ante las requisas realizadas por la Policía en búsqueda de celulares, estupefacientes y otros elementos, las alarmas volvieron a encenderse dentro del penal.

Esta vez hubo enfrentamientos y personas lesionadas que fueron llevadas a un centro asistencial cercano.

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La situación dentro de la Penitenciaría El Bosque, en Barranquilla, pasó este jueves 3 de septiembre a un nuevo nivel de tensión. Luego de una jornada marcada por protestas el día anterior, durante la mañana se registraron alteraciones del orden en medio de un nuevo operativo de traslado de internos y de una intervención para buscar celulares, drogas y otros elementos prohibidos.

La información preliminar señala que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al PASO El Bosque, un centro asistencial ubicado cerca del complejo carcelario.

Los hechos habrían comenzado alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando las autoridades iniciaron el traslado de 16 privados de la libertad desde el establecimiento. De manera paralela se desarrollaba un megaoperativo de registro y allanamiento de celdas.

Fue precisamente en ese momento cuando la situación habría escalado.

Según las versiones conocidas, algunos internos reaccionaron contra los procedimientos que se adelantaban dentro del penal y contra los nuevos movimientos de población carcelaria. La protesta habría terminado convirtiéndose en un motín y enfrentamientos con las autoridades.

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Por ahora, el alcance exacto de la emergencia continúa en verificación y se espera un pronunciamiento oficial del Inpec que permita establecer cuántas personas resultaron lesionadas y qué ocurrió exactamente al interior del establecimiento.

Apenas un día antes, distintos medios de comunicación de la región habían informado sobre protestas protagonizada por internos de El Bosque. En ese momento circularon versiones sobre un posible motín, pero fuentes consultadas señalaron que se trató de manifestaciones de inconformidad por las constantes requisas, allanamientos y traslados.

Aquella jornada terminó sin heridos ni daños de consideración. Este jueves, sin embargo, el escenario cambió.

Los traslados hacen parte de una ofensiva que busca evitar que personas consideradas de alto interés para investigaciones criminales continúen teniendo contacto con sus estructuras desde las cárceles. El pasado 25 de agosto fueron trasladados 20 internos señalados por las autoridades de pertenecer a estructuras como Los Costeños y Los Pepes. Posteriormente se sumaron otros cuatro reclusos, para un total de 24 movimientos previos.

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En paralelo, las autoridades han venido encontrando celulares, tarjetas SIM, cargadores, sustancias prohibidas y documentos que, según los reportes, contendrían información de interés para investigaciones por extorsión. Algunos elementos habrían sido encontrados en escondites dentro del penal.

La ofensiva se enmarca en la política de endurecimiento contra las estructuras criminales impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó avanzar con el traslado de internos considerados de alto perfil y cortar las posibilidades de que continúen dirigiendo actividades delictivas desde las cárceles.

Por ahora, las autoridades mantienen presencia en El Bosque mientras se intenta controlar la situación y esclarecer lo ocurrido.