Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará a Barranquilla la próxima semana

Fuentes confirmaron a SEMANA que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Colombia la próxima semana, específicamente a Barranquilla, donde se espera que cumpla una corta visita diplomática con el gobierno de Abelardo De La Espriella, donde se espera que se reúna con el mandatario colombiano.

De igual manera, se espera que el jefe de la diplomacia estadounidense visite otros países de la región; en cada uno daría una rueda de prensa sobre los asuntos a tratar para las naciones aliadas a los intereses del gobierno de Donald Trump.

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