Mundo

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará a Barranquilla la próxima semana

Esta sería la primera visita de Rubio como alto funcionario del gobierno Trump a Colombia.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
3 de septiembre de 2026 a las 1:15 p. m.
El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión de gabinete.
El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión de gabinete. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Fuentes confirmaron a SEMANA que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Colombia la próxima semana, específicamente a Barranquilla, donde se espera que cumpla una corta visita diplomática con el gobierno de Abelardo De La Espriella, donde se espera que se reúna con el mandatario colombiano.

De igual manera, se espera que el jefe de la diplomacia estadounidense visite otros países de la región; en cada uno daría una rueda de prensa sobre los asuntos a tratar para las naciones aliadas a los intereses del gobierno de Donald Trump.

Información en desarrollo...